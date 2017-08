Un rendez-vous festif, culturel, politique, sans pareil. Toute la musique. Pour tous les goûts et toutes les générations.

Véritable cité éphémère, culturelle et populaire, la Fête de l’Humanité s’installe pour 3 jours, chaque année, le deuxième week-end de septembre, en plein cœur du parc de la Courneuve, à deux pas de Paris...

►►► France Inter sera en public et en direct :

vendredi 15 septembre dès 18h15 : Une semaine en France de Claire Servajean

de samedi 16 septembre dès 16h : Comme un bruit qui court de Giv Anquetil, Charlotte Perry et Antoine Chao

Que l’on ait 5, 20, 50 ans ou plus, que l’on vienne en groupe d’amis, en couple ou en famille, que l’on soit militant ou non, novice ou habitué, la Fête recèle un faisceau de surprises et d’émotions musicales, politiques, artistiques, littéraires, gastronomiques…

Pendant 3 jours, plus de 50 concerts s’enchaînent à un rythme endiablé du début d’après-midi jusqu’en fin de soirée, sur plus de 5 scènes. Chaque année, la Fête de l’Humanité propose une programmation exceptionnelle d’une grande diversité, un véritable mélange des genres et des styles : électro, soul, reggae, hip hop, techno, tango, rock, jazz, pop, R&B, musiques du monde, rap, classique, variété française, etc. Des plus grandes stars internationales aux jeunes talents en devenir, les visiteurs ont un large choix.

La grande scène de la Fête de l’Humanité peut accueillir plus de 80 000 spectateurs à chaque concert… Et chaque année, une quinzaine d’artistes de grande renommée et du monde entier, sont programmés. Tous s’accordent à dire que chanter cette scène est une expérience à part, que son public est différent et l’ambiance exceptionnelle. Pour les spectateurs, l’émotion est toujours au rendez-vous.

Tant d’artistes ont chanté sur la Grande scène, Jacques Brel en 1960, puis Léo Ferré, Jean Ferrat, Georges Brassens, Charles Trenet, Nino Ferrer, Juliette Gréco, Jacques Dutronc, Pink Floyd, Claude Nougaro, The Who, Chuck berry, Jerry Lee Lewis, Jacques Higelin, Deep Purple, Peter Gabriel, Genesis, Telephone, Bernard Lavilliers, Ray Charles, James Brown, Julien Clerc, Nina Hagen, Renaud, Johnny Hallyday, Kim Wilde, Murray Head, Les garçons Bouchers, Les Négresses Vertes, Stray Cats, Mano Negra, Charlelie Couture, Youssou N’Dour, Johnny Clegg, Manu Dibango, Dee Dee Bridgewater, Paul Personne, Salif Keifa, Patricia Kaas, Noir Désir, IAM, Carlos Santana, Stranglers, MC Solaar, Serge Reggiani, Midnight Oil, Khaled, Jamiroquai, Rita Mitsouko, Zebda, Noa, Jimmy Cliff, Miossec, Cesaria Evora, Les Têtes Raides, Pigalle, Julien Clerc, Raggasonic, Juliette Gréco, Thiéfaine, Patrick Bruel, La Grande Sophie, Yann Tiersen, Sinclair, Les Motivé-e-s, Zazie, Touré Kunda, Sanseverino, Tryo, Alain Bashung, Archive, Mickey 3D , Keren Ann, Diam’s, Raphaël, Bénabar, Cali, Iggy Pop,, Cocoon, Deep Purple, Keziah Jones, Manu Chao, Les Whampas, Raggasonic, Madness, Simple Minds, Yannick Noah, Nolwenn Leroy, Patti Smith, New Order, Pete Doherty, Shaka Ponk, -M-,Archive, Tryo, Zebda, Scorpions, Massive Attack, Alpha Blondy, Manu Chao, Texas, Method Man and Redman, Les innocents…….

Et nulle part ailleurs qu’à la Fête de l’Humanité, il est possible d’assister aux concerts d’une quinzaine de têtes d’affiche.

►►► Pour cette nouvelle édition, les spectateurs auront la chance d'assister au retour de Trust, de re-découvrir Cyril Mokaïesh, Renaud le poète du quotidien, Iggy Pop, Magyd Cherfi le chanteur du groupe Zebda en solo et tant d'autres !

►►► Le 7ème art, un autre regard sur le monde, est aussi mis à l'honneur.

L’espace cinéma de la Fête a vu le jour en 2015 à la halle Léo-Ferré. Films et documentaires sont projetés toute la journée, sur un grand écran dans une salle d’environ 300 places.

La programmation se veut variée. Pour sa troisième édition, l’espace vous propose des avant-premières, des documentaires, des films d’archives et les sorties de l’année. Le 93 est mis à l’honneur au cours d’une soirée focus. Réalisateur ou acteur, les talents de Saint-Denis sont à saluer à l’espace ciné

Seront présentés entres autres : 120 battements par minute, la sociale, Les tontons flingueurs, Patient, L'ascension...

►►► La Fête de l'Humanité c'est également le grand retour des Arts vivants !

Depuis des décennies, la Fête de l’Humanité est un vaste territoire d’expression libre, toutes disciplines confondues. L’art vivant irrigue les allées, les stands, les espaces officiels, de la forme artistique la plus intime au spectaculaire, de l’improvisation amateur au spectacle de rue, en passant par des représentations professionnelles.

Inauguré l’année dernière, l’espace arts vivants programme une dizaine de spectacles sous un chapiteau de 250 places. Stand-up, pièce de théâtre aux thématiques engagées ou improvisations sont à retrouver du vendredi après-midi au dimanche.

►►► Ainsi que des expositions dans le partage et la rencontre

À la Fête de l’Humanité, l’art s’expose sous toutes ses formes. Vous pouvez retrouver des expositions aussi bien à l’Agora, qu’au Village du Monde, mais surtout au sein de la Halle Léo Ferré.