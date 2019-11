"La grâce, c'est exprimer les choses de la meilleure façon possible" - Le Best-of de Boomerang

Le compositeur Eric Serra, l'écrivaine Mary Higgins Clark, le rappeur Vald, la romancière Sophie Fontanel et l'acteur Damien Bonnard étaient les invités d'Augustin Trapenard dans Boomerang. Retrouvez les plus beaux moments de cette semaine.

Eric Serra

Le grand compositeur, notamment des grands classiques de Luc Besson, se prépare pour une série de ciné-concert autour du "Grand Bleu" en mars 2020.

"Mon père était un chansonnier, il m'a offert ma première guitare quand j'avais 5 ans, je voulais faire pareil que lui.

Quand je fais de la musique, je pars vraiment dans un autre monde

La grâce c'est exprimer les choses de la meilleure façon possible, donner des belles choses, c'est le principe même de ce que font les artistes, ces moments où on touche quelque chose de purement beau.

Mary Higgins Clark

La célèbre romancière compte 56 romans à son actif et vient de publier son dernier policier "En Secret".

"Un éditeur m'a écrit un jour, à propos d'une nouvelle : "Madame, vos histoires sont creuses, insignifiantes et banales"... Je lui ai dit qu'un jour il me supplierait de lui écrire une histoire !

Dès que j'ai su écrire, j'ai voulu raconter une histoire

Toute petite déjà, je m'asseyais avec ma mère et mes tantes, elles racontaient des histoires de familles et je les écoutais sans bouger. Je crois que je tiens d'elles le goût de raconter des histoires.

Je n'ai jamais déclaré que j'étais féministe, je ne me suis jamais déclarée comme tel, je voyais cela comme une tentative de domination. Bien sûr qu"il y a des hommes qui sont coupables, mais il est très difficile de prouver son innocence quand on n'est pas coupable et lorsqu'on est étiqueté.

Vald

Le rappeur et parolier vient de sortir "Ce monde est cruel", son troisième album, et prépare une tournée dans toute la France.

"Les mots évoquent des choses aux gens, ils ont des sentiments engagés, c'est pourquoi on ne peut pas leur faire éprouver n'importe quoi, c'est très important les mots.

L'argent c'est notre clé pour notre liberté, pour sauver nos proches, nous nous sauver nous-mêmes.

Je pense que pour les jeunes, le Rap c'est comme le porno : évidemment qu'ils ne devraient pas regarder ça avant d'avoir appris à consommer du Rap, c'est évidemment quelque chose de très subtil.

Sophie Fontanel

La journaliste et romancière féministe a sorti son quinzième livre, "Nobelle".

"Quand je veux dire quelque chose de gentil à quelqu’un que j'aime, je ne sais pas comment je m'y prends mais ça foire tout le temps... Donc après, je fais un livre et c'est mieux car il me plonge dans la douceur, je me sens comme dans un cocon !

Moi je ne vois que des hommes qui auraient besoin d'être libérés, car cette aliénation que les hommes imposent aux femmes, c'est uniquement parce que eux ont un problème. Ils sont à libérer de l'idée que sans érection, ils ne valent rien.

Damien Bonnard

L'acteur est à l’affiche de "J'accuse" de Roman Polanski et des "Misérables" de Ladj Ly, prix du Jury lors du dernier Festival de Cannes

"Quand je me suis qu'il fallait que je devienne acteur c'est parce que tous ces endroits que j'ai rencontrés dans ma vie c'est là où je découvrais des mini mondes avec leurs propres langages, c'était ça qui me passionnait :

Découvrir des mondes, c'est ce qui me passionne et me permet de me découvrir moi-même

J'ai quitté l'école très tôt car je n'avais pas l'impression d'apprendre la vie, je me suis retrouvé à Paris à vagabonder un peu partout. Je gardais la maison d'une amie qui avait une vidéothèque dingue allant des années 1940 à aujourd'hui et j'ai découvert le cinéma comme ça.