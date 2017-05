Né en 1888 grâce à un petit groupe d'explorateurs, National Geographic célèbre au Muséum national d'Histoire naturelle plus d'un siècle de voyages en images.

Cape Sheridan, Ellesmere Island, Territoires du Nord-Ouest du Canada © Robert E. Accueil Muséum

Le Muséum national d'Histoire naturelle accueille le mythique magazine National Geographic dans sa Galerie de Minéralogie et de Géologie pour une vaste exposition de photographies, à découvrir du 3 mai au 18 septembre 2017.

Plus de 100 photographies seront présentées accompagnées par la projection de 6 vidéos inédites, dans un cadre d'exception.

Cette exposition doit aussi permettre de découvrir ou redécouvrir les valeurs que porte National Geographic, cette volonté de faire avancer la connaissance et de la transmettre depuis plus d’un siècle. Un siècle d’exploit, d’exploration, de science, d’aventures humaines ou animales. Une exposition qui fait alterner de grands moments d’émotion avec de vraies sensations d’immersion.

Michael Fay Jungle de la République du Congo © Michael Nichols National Geographic

Le lieu même de l’exposition a été choisi pour sa résonance avec l’esprit de National Geographic : le Jardin des Plantes, cœur historique du Muséum national d’Histoire naturelle, fait le lien depuis sa création entre recherche, enseignement, collections et diffusion des savoirs au plus grand nombre.

Si les photographes National Geographic sont des chroniqueurs du temps qui passe, ils savent aussi l’accélérer en ne cessant d’innover pour faire évoluer l’univers de la photographie à travers de nouvelles techniques et technologies.

Fidèle aux valeurs communes de National Geographic et du Muséum national d’Histoire naturelle, axées sur la transmission et la sensibilisation, l’exposition a été conçue pour plaire à toute la famille et bien sûr aux enfants qui devraient s’émerveiller devant l’exceptionnel : les photographies d’animaux en grand format, les incroyables épopées au pôle Nord, les aventures humaines spectaculaires ne pourront que frapper leur imaginaire.

Cougar avec un collier radioémetteur dans Griffith Park Los Angeles Etats-Unis © Steve Winter National Geographic

Sans oublier la projection de vidéos dont un extrait du documentaire réalisé par Léonardo di Caprio en partenariat avec National Geographic.

En point d’orgue, une reproduction de la « Denise », la soucoupe plongeante du Commandant Cousteau qui lui permettait de descendre à 300 mètres sous la mer, sera présentée au public. Ce mini sous-marin de la famille des bathyscaphes imaginé par Jacques-Yves Cousteau, assisté d’une équipe de techniciens, a vu le jour en 1959. Elle a effectué plus de 1000 sorties sous-marines et a permis au Commandant d’aller au plus près de la faune et la flore et prendre connaissance de créatures encore jamais observées par l’homme.

Jacques Cousteau © Thomas J. Abercrombie National Geographic

Exposition produite par National Geographic France en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle.

Source Muséum national d’Histoire naturelle