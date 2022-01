Ne passez pas à côté des meilleurs moments de Boomerang cette semaine. La comédienne Cate Blanchett, le sculpteur et musicien Richard Orlinski, l'écrivain David Foenkinos, Flore et Charles du groupe "L'Impératrice" et le romancier Jean-Jacques Schuhl étaient dans Boomerang.

"La littérature a le don de révéler une part fantasmée de nous-même" - L'écrivain David Foenkinos dans Boomerang © Getty / miljko

Réécoutez le mix du best-of de Boomerang réalisé par Géro Imbert :

12 min Le best-of de Boomerang du vendredi 28 janvier 2022 Par Géro Imbert

Cate Blanchett

La comédienne aux multiples facettes a toujours su hypnotiser son spectateur de part son éclectisme interprétatif, notamment dans "Le seigneur des anneaux", "Aviator" ou encore "Benjamin Button". Elle est actuellement à l’affiche de "Nightmare Alley" de Guillermo del Toro. A cette occasion elle s'est confiée au micro d'Augustin Trapenard :

CB : "Je crois que la caméra peut capter et mettre à nu quelque chose de notre humanité. Il y a là une vérité essentielle dont même l'acteur n'a pas conscience et qui se révèle à travers lui presque malgré lui. C'est une relation très intime avec le public.

Sans le cinéma, on n'aura pas cette plongée fantastique et intime, cette traversée des apparences qui nous relie à la grande épopée humaine grâce au cinéma vers une vérité plus profonde.

Quand on finit par croire à ses propres mensonges, ça donne le monde cauchemardesque que décrit Guillermo dans "Nightmare Alley". La vérité est devenue un produit modifiable, permutable et très politisé. C'est comme comme si on changeait la notion de bien et de mal".

Richard Orlinski

Il est un artiste protéiforme, un amoureux de l’art éclectique, qui se renouvelle en permanence réinventer. Il était au micro de Boomerang et en a profité pour partager son rapport à l’art :

RO : "Ce que j'ai toujours cherché, c'est avoir une émotion et une lisibilité immédiate. Je suis content parce que j'ai initié à l'art beaucoup de gens qui n'ont jamais acheté la moindre chose en rapport".

David Foenkinos

Il figure parmi les écrivains les plus populaires de notre époque, depuis "La délicatesse" ou encore du "Mystère Henry Pick". Il vient de faire paraitre son nouveau livre "Numéro deux". David Foenkinos était l'invité d'Augustin Trapenard :

DF : "A chaque fois qu'on écrit un livre, chacun le lit aussi à travers le prisme de sa propre expérience, et chacun va trouver des choses personnelles. On est seul dans son univers et puis, au bout d'un moment, on partage.

Notre époque a assassiné la nuance. Il faut provoquer sans cesse pour faire réagir".

Flore et Charles du groupe "L'Impératrice"

Ils sont nommés aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation féminine et ont sorti leur second album Tako Tsubo au printemps. Flore et Charles du groupe pop et nu-disco étaient dans Boomerang.

Flore : "Les lives, c'est quelque chose qui nous manque énormément aujourd'hui ne serait-ce que pour planer".

Les femmes dans la musique sont invisibilisées

Charles : "Quand on fait de la musique, tout part de l'émotion".

▶︎▶︎▶︎ L'impératrice a repris "Cry me a river" de Justin Timberlake pour sa Carte blanche

Jean-Jacques Schuhl

Le prix Goncourt 2000 pour "Ingrid Caven" sort la semaine prochaine son nouveau roman "Les Apparitions". Retrouvez l'entretien de Jean-Jacques Schuhl aux côtés d'Augustin Trapenard :

J-J S : "C'est très curieux que ce soit dans le cinéma qu'on soit passé à l'ère du numérique, où le négatif n'existe plus.

L'ombre, c'est notre double et on a besoin d'un double d'une manière ou d'une autre, on a besoin de se refléter quelque part, de ne pas être simplement limité à soi-même, à un corps unique".

