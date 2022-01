Pour cette première de l'année, Augustin Trapenard recevait la romancière Geneviève Brisac, le cinéaste Paul Thomas Anderson, le comédien Didier Bourdon, la chanteuse Lala &ce et l'avocate Camille Kouchner. Indépendance d'esprit, pouvoirs du rire et des mots, littérature et résonance universelle comme maîtres-mots.

"La littérature vient nous chercher et produit l'universel" La juriste Camille Kouchner dans Boomerang © Getty / David Malan

Geneviève Brisac

L'écrivaine prix Femina 1996 pour "Week-end de chasse à la mère"vient de faire paraître son tout nouveau roman "Les enchanteurs". Geneviève Brisac s'est confiée au micro de Boomerang.

GB : "La littérature, c'est comme un cœur qui bat sans s'arrêter.

Les livres ne sont pas faits pour être rentables. Ils sont de l’ordre du bien commun. Ils nous permettent de durer en tant qu'humains".

Paul Thomas Anderson

Impossible d'être passé à côté de son chef-d'œuvre "There will be Blood" (2008) et son acteur vedette Daniel Day-Lewis qui lui avait valu de remporter un Golden Globe Award et un oscar du meilleur acteur. Il sort son tout nouveau film Licorice Pizza. Le cinéaste est monté sur la scène de Boomerang.

PTA : "La caméra en mouvement, ça m’a toujours fasciné. Les films que j’aime ont tendance à suivre leur personnage au plus près".

Didier Bourdon

Depuis le Petit théâtre de Bouvard, il ne cesse de faire rire le grand public. Il fusionne son rire avec celui de Bernard Campan et de Pascal Légitimus, via Les Inconnus, à partir de 1988. Un trio comique auquel reste associés de nombreux classiques de la comédie comme "Les Trois frères" ou encore "Les roi mages". Il est actuellement à l'affiche de "Permis de Construire", le nouveau film d’Eric Fraticelli, qui dresse le récit de deux hommes qui voient leurs différences les faire se rapprocher l'un et l'autre. Didier Bourdon était au micro de Boomerang.

DB : "J'aime beaucoup la poésie. Il y a un parallèle avec le comique dans le sens où d'un un seul coup, on tord le langage, et ça réveille.

Il n'y a rien de plus difficile que de faire rire parce que la vie est triste ! Je m'appelle Bourdon, par mon patronyme, j'ai été sensibilisé assez tôt à la mélancolie".

Pour moi, la comédie, est vraiment de la tragédie qui fait rire

Lala &ce

Elle figure parmi l'une des grandes révélations musicales de 2021, sacrée par son premier album "Everything Tasteful" et son style plus atypique que jamais. Égérie du cloud rap, ses compositions sont nettement plus aériennes que le rap classique, flirtant notamment avec le chillwave. Elle sera bientôt sur la scène de Radio France à l'occasion de l'Hyper Week End Festival.

=> La chanteuse était aux côtés d'Augustin Trapenard.

Le bon son, c’est celui vous qui rappelle un moment de votre vie, qui recrée des images et des ressentis, des années plus tard. C’est un son qui dure

Camille Kouchner

La juriste et maître de conférence en droit privé publie "La familia grande", où elle revient sur les mécanismes du silence, encore tabous, qui entourent le crime de l'inceste dont a été victime notamment son frère. L'avocate était dans Boomerang.

CK : "Quand on n'a pas les mots, on se tait. Il fallait concevoir les choses pour pouvoir les énoncer. On apprend à parler pas à se taire. La littérature vous donne les mots.

La littérature produit l'universel. Elle vient nous chercher

Je lis pour me retrouver dans chacun des récits des auteurs que je choisis.

J’ai publié ce témoignage parce qu’il est légitime que les victimes aient le droit à la parole, le droit à leur humanité et le droit d'écrire, ou de parler".

