L’artiste plasticien Christian Boltanski est mort, ce mercredi 14 juillet, à l’âge de 76 ans. Tout au long de sa carrière artistique, commencée dans les années 60, cet artiste majeur a développé un langage fait de photos, de pénombre, de fantômes mais aussi de poésie.

Christian Boltanski dans son installation "Personnes", en 2010 au Grand Palais © AFP / Fred DUFOUR

Il était l’un des artistes français contemporains les plus connus à l’étranger, avec notamment sa compagne Annette Messager, ou leur ami Bertrand Lavier. Christian Boltanski est mort, mercredi, à l’âge de 76 ans. "Il était malade. C’était un homme pudique, il a caché les choses aussi longtemps qu’il a pu", a expliqué Bernard Blistène, ancien directeur du musée national d’art moderne au Centre Pompidou.

Né en 1944 à Paris, Christian Boltanski a commencé à peindre à la toute fin des années 50, mais commence à explorer d’autres formats dans les années 60. Sa première exposition, au théâtre du Ranelagh à Paris, puis sa participation à la Biennale de Paris en 1969, lui ont rapidement donné une notoriété nationale puis internationale.

Le travail de Christian Boltanski est traversé de grandes thématiques, on y parle de la vie, de la mort, de la mémoire, on y rencontre un langage fait de photos d'archives, de rideaux, de lumières faibles, de vidéos. Voici 10 œuvres de cet artiste majeur qui permettent de mieux approcher son travail.

Les archives de CB, 1989, et La vie impossible, 2001

La mémoire, c’est l’un des premiers piliers de l’œuvre de Christian Boltanski. Toute sa vie, l’artiste a semblé lancé dans une course contre l’oubli, dans une collection presque infinie de souvenirs, de traces de vie - les siennes et celles d’autres, de nombreux anonymes.

Les boîtes en fer rouillées, un élément essentiel du langage plastique de Christian Boltanski © Maxppp / Pierre HECKLER / PhotoPQR / Le Républicain lorrain

Une partie de ses travaux sont consacrés à sa propre vie. En 1989, il stocke des centaines de documents venus de son atelier dans des boîtes en fer, qui deviendront un élément récurrent de ses installations. Il en fait une immense sculpture dont le contenu réel, les archives de sa vie, est dissimulé aux yeux des spectateurs.

Mais Boltanski continue à collectionner, à stocker les souvenirs, les documents, et en 2001, dans "La Vie Impossible", c’est sous la forme de vitrines que Christian Boltanski expose des éléments de sa vie.

La réserve du musée des enfants, 1989

La Shoah est une thématique qui habite une grande partie de l’œuvre de Christian Boltanski : pendant la guerre, sa mère avait dû cacher son père sous le plancher de leur appartement, en simulant un divorce, pour lui permettre d’échapper à la déportation des juifs. Pour illustrer les victimes de ce massacre, Christian Boltanski n’utilise pas, cette fois, de photos, ni de noms, mais des vêtements.

Au Musée d’art moderne de Paris, il conçoit une immense salle dans laquelle des centaines de vêtements d’enfants sont posés sur des étagères. Il n’y a pas besoin de plus pour ressentir une présence, celle des enfants dont la mort est évoquée à travers cette œuvre, et d’autres Réserves imaginées par Christian Boltanski : à partir de la fin des années 80, les vêtements sont devenus un élément central du travail de l'artiste.

Les archives du cœur, 2008

On résume souvent le travail de Boltanski à des réflexions sur la mort. Mais la vie est aussi omniprésente dans son travail : en 2008, il ouvre un musée sur l’île japonaise de Teshima. Le contenu de ce musée : des battements de cœur, des dizaines de milliers de battements de cœur de personnalités et d’anonymes, collectées par l’artiste. C’était l’un de ses plus grands projets.

Regards, 2011, et Les Portants, 1996

Les photos sont un autre élément capital du travail de Christian Boltanski. Sous la forme de projections, de rideaux, de monuments, l’artiste français a passé une partie de sa vie à collecter, découper, stocker, classer, des milliers de photos d’anonymes, collectées soit au hasard dans la presse, soit dans des fichiers bien définis (les archives d’un Club Mickey, par exemple, ou les élèves d’un collège, pour une résidence dans un collège).

"Les regards", installés dans l'exposition "Faire son temps" en 2019 au Centre Pompidou © Radio France / Julien Baldacchino

En résultent des expositions habitées de regards d’anonymes qui font face au spectateur, et, une nouvelle fois, qui peuplent les expositions de fantômes, de présences vaporeuses. Au Centre Pompidou, la troublante installation "Les Regards" prenait la forme d'un labyrinthe de regards dans lequel il était facile de se perdre. Christian Boltanski n’a dérogé qu’une seule fois à sa règle de ne montrer que des anonymes, en exposant discrètement, au milieu de ces regards, les photos de ses parents.

Vue de l'installation "Les portants" dans l'exposition "Faire son temps" au Centre Pompidou © Radio France / Julien Baldacchino

En anonymisant ses visages, Christian Boltanski continue à explorer le répertoire de l’horreur, de la mort : dans "Les Portants", il place de part et d'autre de grands portants deux photos dos à dos, collectées dans la presse spécialisée dans les faits divers. D'un côté, c'est un tueur, de l'autre, sa victime. Mais rien, à aucun moment, ne dit qui est qui.

Personnes, 2010

Vue de l'installation "Personnes" en 2010 au Grand Palais © AFP / Fred Dufour

Pour l’événement Monumenta au Grand Palais en 2010, Christian Boltanski pousse les curseurs de son langage artistique au maximum. Il demande à exposer en plein hiver, quand la lumière naturelle qui baigne le Grand Palais est la plus faible, et dispose dans la nef du lieu d’immenses tas de vêtements, balayés par une grue qui vient piocher au hasard certains habits pour les relâcher en hauteur, le tout dans un vacarme industriel très froid, ponctué par des battements de cœur issus des "Archives" citées plus haut. Dans "Personnes", il n'y a personne, et pourtant, l'œuvre est peuplée de personnes immatérielles.

Sans qu’à aucun moment il en soit directement question, il est impossible de ne pas penser à nouveau à la Shoah à travers cette œuvre monumentale, qui a été réactivée dix ans plus tard à New-York. Pourtant, "c'était plus une évocation de la catastrophe de Fukishima que de la mémoire du génocide", rappelle la journaliste Laure Adler.

Les Concessions, 1996, et Les Disparus, 2020

Il y a un aspect important dans l’œuvre de Boltanski : si celle-ci parle souvent de la mort et de l’Holocauste, l’horreur visuelle n’est jamais présente… ou presque. Quand elle est là, la poésie n'est jamais très loin. Plutôt que de montrer la cruauté frontalement, Christian Boltanski la dissémine, la cache à moitié, ce qui la rend d’autant plus forte.

Deux installations en témoignent particulièrement : dans "Les Concessions", créée en 1996 et montrée à nouveau en 2019 au Centre Pompidou, des photos particulièrement cruelles - issues de certains journaux espagnols qui publient sans scrupule des photos de morts - sont accrochées au murs, mais cachées par des voiles noirs. Au plafond, un ventilateur agite l'air… et provoque le très léger soulèvement des voiles en question, laissant à peine apparaître les photos.

"Les Disparus", en janvier 2021 à la galerie Marian Goodman, à Paris © Corbis / Julien Baldacchino

Dans l’exposition Après, sa toute dernière exposition, en décembre dernier à la galerie Marian Goodman, Christian Boltanski montrait une installation vidéo, "Les Disparus", composée de quatre écrans, chacun montrant de belles images de la nature, des paysages paisibles et sauvages... coupées par des images subliminales des moments les plus atroces du XXe siècle, images de guerre, de déportation, de dictatures. Comme avec les images subliminales, Christian Boltanski estimait que ces événements terribles étaient imprimés dans l'inconscient de chacun et de chacune.

Oeuvre ultime, 2009-2021

Christian Boltanski avait signé un pacte avec la mort… et avec un collectionneur d’art. En 2009, l’artiste a vendu sa vie en viager à un collectionneur tasmanien, David Walsh. A partir de 2009, quatre caméras ont filmé, jour et nuit, son atelier situé à Malakoff. Stockées sur des DVD, ces heures de vidéo étaient inaccessibles à son propriétaire… jusqu’à la mort de l’artiste. En parallèle, les visiteurs de ses expos pouvaient acheter une minute de cette vie, soit une minute de vidéo, sous la forme d’une clé USB.