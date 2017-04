Marie-Aude Murail, Bérénice Bejo, Louise Erdrich, Stéphane Guillon, Jef Aérosol : retrouvez les meilleurs moments de la semaine de « Boomerang » d’Augustin Trapenard.

Jef Aérosol

Aujourd'hui, [...] on est envahi d'images alors qu'à l'époque il fallait les mériter.

Plusieurs de ses œuvres, aux côtés de celles de JR, Banksy ou encore Blek Le Rat ou MissTic, sont exposées dans le cadre de Street Generation(s), 40 ans d’art urbain, actuellement à Roubaix.

Louise Erdrich

Sur les plans émotionnel et intellectuel, on n'a pas vraiment saisi la vacuité de ces masses d'information qui nous inondent et qui sont en fait de la daube, du néant !

Son oeuvre toute entière constitue un rempart contre les effets d’une mémoire défaillante. Elle s'est donnée pour mission de faire exister un peuple, une culture, une identité, relégués aux marges de l’histoire et de la société américaine. Le dernier roman de Louise Erdrich, Le pique nique des orphelins, est publié chez Albin Michel.

Bérénice Béjo

C'était douloureux la première semaine au théâtre, c'était douloureux aussi la première fois au spectacle de danse. C'est terrifiant. On a peur de se tromper, de ne pas être juste, de ne pas donner ce que les gens sont venus chercher...

Après Meilleur espoir féminin et depuis son César pour The Artist et son prix d’interprétation à Cannes pour Le Passé d’Asghar Farhadi elle l'un des visages les plus emblématiques du cinéma français. Elle s’aventure pour la première fois sur scène, dans un spectacle de danse chorégraphié par Sylvain Groud. Trois sacres, c’est le titre de ce duo de désirs qui revisite la partition tellurique d’Igor Stravinsky, Le sacre du Printemps.

Marie-Aude Murail

Un petit garçon m'a dit : Ecrire ça nous fait tellement travailler qu'on ne se rend pas compte qu'on se fait soi-même dans l'histoire. C'est un gouffre cette phrase. Lacan, enfoncé, là.

Sauveur, son personnage de psychologue qui se penche sur les carences, les troubles et les errances d’une galerie d’enfants, d’adolescents, parfois même d’adultes. Un livre, publié à l'Ecole des Loisirs, sur le pouvoir rédempteur des mots.

Stéphane Guillon

Il faut que les gens sortent en disant c'est trop court. C'est la clé.

Il a fait de la politique son péché mignon. Le dimanche 7 mai prochain, il vivra en direct, sur la scène du Trianon, devant une foule anxieuse venue assistée à son spectacle remanié Certifié Conforme, les résultats de l’élection du vingt-cinquième Président de la République française.

Stéphane Guillon a faite à l'antenne, comme à l'époque où il était chroniqueur pour Inter à 7h55.