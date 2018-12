Depuis la rentrée, France Inter propose à différents auteurs d’inventer et de raconter une histoire pour les enfants… C’est le projet “Oli”, un podcast original destiné aux enfants. Et cette semaine découvrez le conte imaginé par l'écrivaine franco-camerounaise Léonora Miano !

Depuis la rentrée, France Inter a lancé le projet Oli, une série de podcasts à destination des enfants, où des auteurs imaginent un conte original pour enfants et le racontent eux-mêmes au micro ! Pas question ici de ressortir des contes célèbres de Grimm ou Perrault... il s’agit de nouvelles histoires pour enchanter les rêves de vos petits bouts et enrichir les histoires à se raconter avant d’aller se coucher… au lit !

Le conteur : Léonora Miano

Léonora Miano est une femme de lettres française, elle a vu le jour au Cameroun et vit actuellement en France, à Paris. Son tout premier roman, L'Intérieur de la nuit (en 2005), a raflé de nombreux prix. Et à sa suite elle a rédigé deux autres romans pour former une trilogie consacrée à son continent natal, l'Afrique : _Contours du jour qui vien_t (en 2006) et Les Aubes écarlates (en 2009).

Depuis, elle continue de consacrer sa plume à l'Histoire, l'identité et la communauté africaine : la traite des Noirs, le colonialisme, l'esclavagisme... Mais elle a également développé une littérature sur l'identité afro-européenne, et milite pour la reconnaissance de la culture et de la littérature francophone... Elle a dirigé un ouvrage collectif Volcaniques – Une anthologie du plaisir (en 2015), qui réunit douze auteures africaines. Et milite également contre l'appropriation culturelle : soit pour la restitution des œuvres africaines qui ont été spoliées pendant la colonisation à leurs pays d'origine.

Ecoutez “La part des ancêtres”

Pour la série de podcast Oli, Léonora Miano nous raconte l'histoire de Sao, une petite fille qui se pose plein de questions sans réponses... Pourquoi son père verse toujours une gorgée de chaque bouteille sur le seuil de la maison avant qu'ils ne puissent la boire tous ensemble à table ? Ou encore pourquoi sa mère ne lave que la moitié des assiettes ?

10 min La part des ancêtres Par Léonora Miano

Où trouver d'autres contes d'Oli ?

Le podcast Oli est à télécharger via RSS ici ou via iTunes là.

Vous y trouverez les histoires imaginées par Delphine de Vigan ("Nadine et Robert les poissons rouges"), Alain Mabanckou ("Le coq solitaire"), ZEP ("L'invisible Max"), Guillaume Meurice ("Le renard et le poulailler"), Alex Vizorek ("Opaque et Opaline")... À noter que d'autres auteurs apporteront dans leur hotte de nouvelles histoires pour les enfants dans les semaines à venir !

Le podcast Oli est disponible sur l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.

L'équipe derrière “Oli”

La série originale a été pensée et produite par : Léonard Billot, avec à la réalisation : Lola Costantini. Mixage : Lucas Vaillant.