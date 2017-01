Une pâte sucrée peut servir de support à de nombreuses tartes : une tarte aux pommes, une tarte poire-amandes (qu’on appelle bourdaloue) et quantité d’autres recettes…

Pâte à tarte © Getty

La pâte sucrée, c’est une pâte beaucoup plus facile à faire qu’une pâte feuilletée, plus facile aussi qu’une pâte sablée, et la texture de cette pâte sucrée est très agréable, à la fois craquante et fondante…

Pour un fond de tarte, il vous faut 250 g de farine et 100 g de sucre glace. Important, du sucre glace pour que votre pâte soit plus friable. Vous tamisez, à travers un chinois, la farine et le sucre glace dans un saladier.

Vous taillez 100 g de beurre bien froid en cubes. Vous ajoutez progressivement les morceaux de beurre dans votre saladier et là c’est une affaire de doigté : vous travaillez les cubes de beurre du bout des doigts avec la farine et le sucre, jusqu’à obtenir une consistance de crumble. Il ne faut pas trop travailler la pâte car il ne faut surtout pas faire fondre le beurre…

Vous cassez un œuf, vous grattez éventuellement une demi-gousse de vanille, vous travaillez à nouveau la pâte jusqu’à ce qu’elle soit homogène.

Vous l’étalez avec un rouleau et vous laissez refroidir le disque de pâte pendant 1h.

En général, une pâte sucrée, ça se précuit. A blanc, dans un moule beurré, environ 10 mn 15 mn à 180°C. Et on la garnit ensuite de lamelles de pommes, poires, un petit flan tout simple avec un œuf, un peu de lait et de la poudre d’amandes et on refait cuire 20 à 25 minutes…