Cécile Coulon, Annie Leibovitz, Héloïse d'Ormesson, Fary et Mireille Mathieu : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

"La poésie, c'est la permission de se donner du temps" © Getty

Cyril Marchan a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. De la poésie, de la photographie, des mémoires, de l'amour, de l'humour et quelques vocalises

9 min Le best of de Boomerang du 16 novembre 2018 Par france inter

Lundi 12 novembre : Cécile Coulon

Elle est romancière et vient de recevoir le prix Apollinaire, pour son premier recueil de poèmes, Les ronces, ainsi que le prix révélation poésie, décerné par la Société des gens de lettres. De la jeunesse, de l'intime, de l'amour, de l'Auvergne et du talent !

Faire d'un instant banal un moment différent, c'est ça le stand-up

Mardi 13 novembre : Annie Leibovitz

Devant son objectif, elle a vu défiler les grands de ce monde - des hommes et femmes politiques aux stars de cinéma en passant par d'influentes personnalités, presque tous y sont passés ! avec Augustin elle parle de l'art du portrait en photographie.

La poésie, c'est la permission de se donner du temps

Mercredi 14 novembre : Héloïse d'Ormesson

Elle est éditrice et publie, à titre posthume, le dernier livre de son père, Un Hosanna sans fin. On parle de l'amour des livres, de naïveté et de légèreté. Ausgustin ne se prive pas, non plus, de l'interroger sur la rémunération des auteurs.

Mon père, c'est un regard qui ne s'est jamais émoussé. Toujours étonné, toujours curieux. Une grande gaieté, beaucoup d'humour et une infini gratitude à la vie et aux autres

Jeudi 15 novembre : Fary

En un rien de temps, il s’est imposé comme le roi du stand up à la française. Après le succès de Fary is the new black, il sillonnera bientôt la France avec son nouveau spectacle, Hexagone, actuellement au Comedia à Paris.

J'ai un point de vue. C'est ce qui donne plus de force à mon travail

Vendredi 16 novembre : Mireille Mathieu

Voilà bientôt 55 ans qu’elle nous nous fait vibrer au son de sa voix qui a fait pleurer des millions d’auditeurs partout dans le monde. Dans son 44ème album, paru la semaine dernière, elle revisite de grands airs du répertoire classique.

J'ai toujours chanté l'amour et mon pays

