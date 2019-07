Au Ground Control et en direct sur France Inter. Breaking Pop News !

La nuit de la pop

Popopop quitte les manteaux en vison et les vieilles dames à cheveux bleus du XVIe arrondissement de Paris en installant son studio éphémère au Ground Control le 19 septembre prochain pour présenter en direct sur France Inter (et sur franceinter.fr) la première nuit de la pop culture… AU MONDE !

C'est avec "nœud pop" et un costume trois-pièces qu'Antoine de Caunes, maître de cérémonie de cette première édition accompagné de la plus fidèle des Popopiennes : Charline Roux proposeront un Popopopop exceptionnel et XXL.

Pendant plus de 8 heures, des invités issus de la pop culture (cinéma, série, musique, arts & autres) viendront se succéder dans le studio éphémère installé au centre de Ground Control... A moins qu’Antoine ne se rende à leur rencontre dans les endroits les plus fous du lieu pour proposer des séquences… surprenantes (Popopop Airlines, l'interview Flipper, le Pop Pong, un dîner en tête à tête avec un chef devant 1800 personnes...)

Concerts exclusifs, happenings artistiques, expositions, séances de dédicaces, stand-up(s) et DJ-Set(s) vont se succéder pendant cette nuit spéciale...

Loïc Prigent, maître incontesté des réseaux sociaux prendra en main les réseaux de France Inter pour assurer un live tweet (au sens premier du terme) en faisant remonter en temps réel les pépites pop entendues au cours de la soirée...

N'ayant que la permission de 2h du matin, Antoine de Caunes (et ses pantoufles de vair) devront laisser la place sur l'antenne de France Inter à Pedro Winter, créateur du Label Ed Banger(Justice, Cassius, Breakbot, Mr Oizo) pour assurer la seconde partie de cette soirée avec le "Popop Club" ! Véritable club orchestré par l'écurie Ed Banger dans lequel des DJ vont se succéder jusqu'à 5h du matin, heure symbolique du premier passage d'antenne...

Save the date !