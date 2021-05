INFO FRANCE INTER - La présidente du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie est nommée présidente directrice du musée du Louvre. Laurence des Cars succède à Jean-Luc Martinez, en poste depuis huit ans.

Laurence des Cars, présidente du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, va prendre la tête du Louvre © AFP / Alain Jocard

C’est le président Emmanuel Macron qui a pris la décision, et il a choisi Laurence des Cars. La dirigeante du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie va prendre la tête du Louvre. C’est une première pour une femme. Parmi les autres candidats, l’actuel président-directeur du Louvre Jean-Luc Martinez, Laurent Le Bon, le président du musée Picasso, ou encore Sophie Makariou, la président du musée Guimet.

Laurence des Cars est devenue une personnalité du monde de la culture. Spécialiste du 19e siècle, elle a débuté sa carrière au musée d’Orsay, comme conservatrice en peinture. Un poste qu’elle a occupé pendant 15 ans. Elle a participé au développement du Louvre Abou Dhabi, au sein de l’agence France-Muséums.

Relancer l'attractivité du Louvre

Sur le site du ministère de la culture, la futur présidente directrice du musée du Louvre, interrogée en mars dernier, se réjouissait déjà "que les choses bougent", et lançait un message à celles qui hésitent ou pensent ne pas pouvoir prendre les rênes d’un grand musée : "Il faut encore et toujours encourager toutes celles qui hésitent à franchir le pas d’une candidature à un poste de responsabilité" explique-t-elle. Elle poursuit : "Il faut se construire en apprenant à avoir confiance en soi et en ne doutant pas de sa légitimité face à la marche supérieure, car c’est souvent ce questionnement, qui n’a évidemment pas lieu d’être, qui fragilise encore la vie professionnelle des femmes dans le domaine culturel."

Parmi les défis de Laurence des Cars : relancer la fréquentation du Louvre. À cause de l’épidémie de Covid-19, l’année 2020 a été catastrophique, le nombre de visiteurs chuté de 72% l'an dernier. Avec les cinq mois de fermeture en 2021, cette année devrait être aussi désastreuse.