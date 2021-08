La sélection littéraire France Inter / Le Point, ce sont 10 livres de la rentrée, cinq français et cinq étrangers, choisis par un jury issu des deux médias.

Le Point et France Inter ont sélectionné dix livres à dévorer en cette rentrée littéraire © Getty

Voici la sélection 2021.

■ En littérature française

« La carte postale », Anne Berest (Grasset)

« Le fils de l’homme », Jean-Baptiste Del Amo (Gallimard)

« La porte du voyage sans retour », David Diop (Seuil)

« Au printemps des monstres », Philippe Jaenada (Miallet-Barrault)

« Le premier exil », Santiago Amigorena (POL)

■ En littérature étrangère

« Notre part de nuit », Mariana Enriquez (Sous-Sol)

« La splendeur et l’infamie », Erik Larson (Cherche Midi)

« Poussières dans le vent », Léonardo Padura (Métaillié)

« Sidération », Richard Powers (Actes Sud)

« Shuggie Bain », Douglas Stuart (Globe)

► Le Jury

Le jury est composé :

- pour Le Point de Marie-Laure Delorme, rédactrice, Valérie Marin la Meslée, reporter service culture, Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction, Michel Schneider, journaliste,

- et pour France Inter d’Anne-Julie Bémont, responsable de projets des éditions écrites et sonores de Radio France, Nicolas Demorand, journaliste et présentateur du 7/9, Ilana Moryoussef, journaliste au service culture et Augustin Trapenard, producteur de l’émission Boomerang .

