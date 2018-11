Emmanuelle Bercot, Julien Gosselin, BigFlo et Oli, Diane Kurys et David LaChapelle : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Une maison sur l'eau, mais sans pilotis... Utopie (allégorie) © Getty / Nikola Nastasic

Cyril Marchan a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

10 min Le best of de Boomerang du 23 novembre 2018 Par France Inter

Lundi 19 novembre : Emmanuelle Bercot

Elle est réalisatrice et comédienne. Elle sera à l'affiche, mercredi, des "Filles du soleil", le nouveau film de Eva Husson, présenté à Cannes en mai dernier. L’histoire héroïque d’un groupe de combattantes yézidies, en lutte contre Daesh dans le Kurdistan Irakien.

Le cinéma peut témoigner et dénoncer, pas changer le monde

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Emmanuelle Bercot

Mardi 20 novembre : Julien Gosselin

Il est, sans aucun doute, la figure montante du théâtre contemporain! Sa trilogie autour des œuvres de l'écrivain américain Don Dellilo est actuellement aux Ateliers Berthier Odéon dans le cadre du Festival d’Automne. Une représentation de neuf heures, époustouflante!

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Julien Gosselin

Mercredi 21 novembre : Bigflo et Oli

En tout juste trois ans et a à peine vingt printemps, ils se sont imposés dans la cour des plus grands ! Leurs morceaux totalisent des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Leur troisième album, “La vie de rêve”, sort vendredi.

Le rap j'y suis arrivé par hasard, j'y suis resté par amour

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Bigflo et Oli

Jeudi 22 novembre : Diane Kurys

Elle est la cinéaste de l’intime et de la famille. Le nouveau film de Diane Kurys “Maman est folle” avec Fanny Ardant et Vianney sera en salles le 5 décembre. Un road movie mère/fils où l’on passe du rire aux larmes, tout en ne cessant jamais de se raconter des histoires.

Une femme libre, c'est une femme qui n'attend pas qu'on lui dise ou, comment et quoi faire

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Diane Kurys

Vendredi 23 novembre : David LaChapelle

Il est photographe et depuis plus de 30 ans, il fabrique des images où le blasphème se mêle au sacré, la décadence à la renaissance, et le pop au plus grand classicisme. “Letter to The World”, c’est le nom de la nouvelle exposition de David LaChapelle à la Galerie Templon à Paris.

La réponse à la confusion que nous vivons, c'est l'utopie, le paradis, le nirvana, appelez ça comme vous voulez

🎧 (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec David LaChapelle