C’est ce mardi que s’ouvre (jusqu’au 31 octobre) au Musée du quai Branly à Paris l’exposition des 26 pièces du trésor d’Abomey, avant que ces objets ne repartent début novembre au Bénin, leur pays d’origine. C'est la première importante restitution d’objets de collections publiques à un pays africain.

Espace dédié au Royaume du Bénin au musée du quai Branly © Léo Delafontaine / Musée du quai Branly

Emmanuel Macron en avait fait la promesse lors de son discours à Ouagadougou au Burkina Faso il y a quatre ans, et une loi avait été votée en décembre 2020 par le Parlement pour autoriser cette cession de propriété. Mais il ne s’agit pas que d’une restitution d’objets, comme l’a expliqué Emmanuel Macron : le geste se veut bien plus fort.

"C’est pour nous un travail qui consiste à permettre aux sociétés civiles, à la jeunesse africaine d’avoir dans ses musées une part de sa propre Histoire."

Pour le président de la République, "C’est important pour constituer l’identité narrative de chaque peuple africain. Ça s’accompagne d’une formation des conservateurs, des équipes scientifiques qui vont avancer et continuer le dialogue scientifique."

"Ce qui m’intéresse c’est qu’on continue à faire circuler les œuvres d’art, les œuvres africaines et européennes dans un dialogue", poursuit Emmanuel Macron. "On a à travailler sur la manière dont on bâtit l’universalisme du XXIe siècle, c’est-à-dire permettre à de jeunes Africains d’avoir accès à des grandes œuvres d’art africaines, d’en expliquer la genèse et de permettre à la jeunesse africaine d’avoir accès à l’art européen."

Un trésor pillé par les troupes françaises

Ces 26 objets représentent le butin de guerre du général Dodds, à la tête des troupes françaises qui ont pillé les palais d’Abomey en feu en 1892.

Dans le trésor d’Abomey, au quai Branly, on peut voir d’impressionnantes statues, qui représentent les rois d’Abomey. Devant l’avancée des troupes françaises, le dernier, le roi Béhanzin, a mis le feu à ses palais avant de prendre la fuite. Dans ce totem, il est représenté sous forme de requin, symbole de sa témérité. Deux autres statues anthropomorphes incarnent le roi Ghézo et le roi Glélé.

Photo de 1934 montrant les trônes royaux au palais du roi Glélé (Bénin) / François Steinwetz / musée du quai Branly

Autres pièces iconiques : quatre portes du palais d’Abomey, un siège royal, les trônes des rois Glélé et Ghézo, des autels portatifs et des récades, des insignes d’autorité réservée aux soldats... mais seulement aux hommes ! Car dans les troupes du roi Béhanzin, "les amazones" (comme les ont baptisées les troupes coloniales) ont joué un rôle primordial. Ces femmes armées et sans peur avaient pour devise "ne t’approche pas de moi". On raconte qu’elles devaient être musclées, avec des seins pointus pour "distraire" l’ennemi qui, séduit, ne prenait pas garde et se faisait tuer.

Le futur musée à Abomey rendra hommage à ces amazones, et c’est là que seront exposés les objets du Quai Branly. Fier de retrouver le trésor d’Abomey, Calixte Biah, conservateur du musée d’Histoire de Ouidah, accueillera les 26 objets en attendant la construction d’un grand musée.

Rendre à la jeunesse africaine son patrimoine

À l'heure actuelle, l’Afrique est dépossédée de 85 à 90% des objets d’art de son patrimoine. Et la jeunesse africaine n’a plus accès au fondement de sa culture.

Edwige Aplogan, jeune artiste béninoise engagée dans la construction d’une véritable indépendance des pays africains, estime qu'il s'agit d'un enjeu majeur : "La restitution est un pas en avant qui va nous permettre peut-être d’établir de nouveaux rapports égalitaires. Et en Afrique, cela va combler ce fossé qui s’est creusé entre la jeunesse, les traditions, la culture, parce qu’en conservant en Europe ces milliers d’objets, la génération d’après l’indépendance a changé de repères. Elle a des repères hybrides, occidentaux, parfois chinois, pour d’autres raisons. Et c’est essentiel que ces jeunes connaissent ces objets, qui font partie de leur culture. La jeunesse doit aller en avant mais pour aller en avant, il faut savoir d’où elle vient."

Vitrines de la collection Abomey du musée / Cyril Zannettacci / musée du quai Branly

D’autres artistes, comme Romuald Hazoumé, s’inquiètent quant à la conservation et la sécurité de ces objets du patrimoine. Il avoue sa crainte de voir un jour arriver un nouveau pouvoir politique qui pourrait porter atteinte à ces objets.

Cette restitution a bien sûr une dimension de diplomatie culturelle, avec en toile de fond les échanges commerciaux avec le Bénin. Et après le Bénin, la prochaine restitution concernera la Côte d’Ivoire. En France, les collections publiques compteraient 88 000 objets d’art d’Afrique sub-saharienne. Dont la moitié obtenus durant la colonisation.