Ce mardi, la Sacem, plus célèbre des sociétés d'auteurs du pays, ouvre son musée en ligne, donnant accès gratuitement à plusieurs milliers de documents sur l'histoire de la musique. Le "Musée Sacem" exploite les documents administratifs qui servent, pour leurs artistes, à protéger leurs oeuvres.

Partition « Le Loir et Cher » et « Pour un flirt » / Fonds Sacem © Editions Marouani (pour Le Loir et Cher) / Roland Vincent (pour Pour un Flirt)

Vous chantonnez régulièrement "Pour un flirt" de Michel Delpech, mais vous vous demandez à chaque fois que vous l'entendez comment Roland Vincent, le compositeur de cette chanson, a imaginé ce "La la la la" entêtant ? Vous aurez peut-être la réponse, en découvrant sous vos yeux la partition de la chanson parmi les nombreux documents disponibles dès ce mardi matin dans le "Musée Sacem", musée virtuel lancé par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

30 kilomètres de documents

"Chacun de nos sociétaires a un dossier dans lequel on recense toutes les conditions d'admission ; on y trouve des photos, des contrats, des bulletins de dépôts d’œuvres (...), pour nous ce sont des papiers administratifs, mais en réalité c'est toute l'histoire de la création pour chacun d'entre nous", explique Claire Giraudin, chef de projet, qui a travaillé sur la mise en place de ce musée en ligne, destiné à valoriser les quelques 30 kilomètres de documents que possède la société.

Là où l'initiative est d'autant plus intéressante, c'est que les quelque 3 000 archives numérisées dans le cadre de la mise en place de ce fonds accessible à tous ont été éditorialisées et sont accompagnées de cartels, voire de vidéos ou de documents sonores apportant des précisions et des anecdotes sur la création de telle ou telle pièce.

Musée Sacem, page d’accueil / Musée Sacem

Expositions thématiques et pièces rares

Le site, fruit d'un an et demi de travail, propose trois niveaux de découverte : des "expositions" thématiques consacrées à des sujets comme les femmes dans la création musicale ou l'histoire du son du vinyle à Internet ; des thèmes d'actualité, avec par exemple un hommage aux 80 ans de la naissance de Joe Dassin en novembre prochain ; et enfin des pièces d'exception, comme les examens d'entrée de Barbara à la Sacem ou un télégramme envoyé par Giuseppe Verdi à cette société fondée en 1851.

Partition « Aux armes et cætera » / Sacem / DR

A terme, le "Musée Sacem", qui devrait s'enrichir d'un millier de documents par an, proposera également des contenus multimédia et un moteur de recherche... et même des salles en réalité virtuelle.