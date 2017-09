Jérémie Moreau, signe à 30 ans, un conte initiatique puissant en BD.

A travers le destin de Grmir, jeune orphelin, rond, roux, rebelle et doté d’une force de caractère phénoménale, on assiste à la naissance d’un volcan sur fond de quotidien pauvre et austère de l’Islande du XVIIIè siècle. Le parcours d’un personnage qui, parti de rien, dans un pays où le lignage est important, devient une force de la nature.

Avec sa quatrième BD, Jérémie Moreau, signe à 30 ans, une quête initiatique sombre et forte dotée d’un incroyable souffle.

Inspiré par la lecture de La Cloche islandaise d’Halldor Laxness, le dessinateur franchit ici une étape dans sa maturation. La nature sauvage et hostile de la colonie danoise est superbement rendue. Les personnages sont dessinés à l’ordinateur, avec finesse. Les paysages, minéraux, sombres à l’aquarelle sont magnifiques et évocateurs. L’histoire est bien construite, avec un scénario solide qui nous transporte en douceur dans cette époque… Un grand livre.

Jérémie Moreau : "L’idée de base, ici, était de raconter un acte héroïque au travers d’un volcan"

"Tous les événements qui surviennent dans les contes sont des symboles de ce que les héros vont devoir traverser dans leur vie. Et souvent, il y a un passage proche de la mort. Les protagonistes s’en rapprochent pour finalement devenir adulte. L’idée de base, ici, était de raconter un acte héroïque au travers d’un volcan.

Ensuite, c’est en découvrant la culture islandaise que petit à petit, j’ai trouvé mon personnage. A travers cette culture, j’ai touché du doigt le culte de la généalogie, et j’ai pensé que ce serait intéressant d’inventer un personnage aux racines familiales coupées. En Islande, on se définit en donnant le nom de son père, donc par son lignage... C'était intéressant de créer un personnage qui n'a pas de nom et dont la quête est de savoir qui il est."

La Saga de Grimr de Jérémie Moreau est paru chez Delcourt