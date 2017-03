Une recette de Gilles Daveau extraite du livre "Savez-vous goûter… les légumes secs ?" (Ed. presses de l’EHESP)

Haricots secs © Getty

Voilà un petit « tapas » facile à proposer à l’apéritif ou en entrée à tartiner, accompagné d’une petite salade. Cela montre combien les légumes secs bien cuits, naturellement fondants, portent les parfums de ce qu’on leur incorpore.

125 gr de haricots cuits, égouttés et rincés, (soit ½ bocal ou petite boîte de conserve,)

1 petite boîte de sardine à l’huile ou 100 gr de sardines grillées,

le jus d’1/2 citron,

1 petite échalote coupée très finement (« ciselée »),

facultatif : 1 cuillère à café de crème fraîche

Bien écraser les haricots avec une fourchette, et plus grossièrement la chair des sardines. Y ajouter le jus de citron, l’échalote ciselée et un peu de l’huile des sardines (ou huile d’olive si les sardines sont fraîches). Goûter et bien rectifier l’assaisonnement à votre goût.

Variantes : adaptable à d’autres poissons, mais aussi en remplaçant les haricots par des pois chiches ou des lentilles cuites.

