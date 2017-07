I saltsa me domatas ké basiliko - La recette est extraite du livre "La cuisine, la famille et la Grèce : Kalamata" de Julia Sammut (Editions Keribus)

La sauce tomate basilic - I saltsa me domatas ké basiliko © Martin Bruno / Editeur Keribus

C’est rien et c’est tout ! Une sauce de tomates fraîches.

Râper la tomate bien mûre et légèrement molle. L’écraser dans la main pour en faire sortir les pépins. Dans une poêle à feu vif, verser le tout. Quand la tomate commence à bouillir, ajouter une petite cuillère de sucre et laisser la tomate tranquille à feu doux. Quand elle est réduite, ajouter une grosse poignée de menthe et de basilic frais. Remuer jusqu’à ce que le jus s’évapore. Ajouter un peu de fleur de sel, du poivre et un trait d’huile d’olive.

