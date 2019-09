C'est la première série spatiale française, la bien nommée "Missions" ! L'équipe de la série vous donne rendez-vous avec Antoine de Caunes, Charline Roux et leurs invités à partir de 21h en direct de Ground Control, ce jeudi 19 septembre.

Image de la série télévisée de science-fiction "Missions" de Julien Lacombe. © FR_tmdb

La première mission habitée vers Mars, financée par un milliardaire philanthrope et l'ESA, est en approche de la planète rouge après 10 mois de voyage. A bord, scientifiques et astronautes de haut niveau et une jeune psy, Jeanne, chargée de superviser la sécurité mentale de cette mission historique. Mais, à quelques heures de lancer la plus attendue procédure d'atterrissage de tous les temps, une autre mission, portée par une gigantesque multinationale de l'informatique et la NASA conjointes et dotée d'un vaisseau à propulsion plasma plus moderne et plus rapide, leur est passé devant avant de perdre le contact. Ceux qui pensaient être les premiers à marcher sur Mars deviennent donc malgré eux une mission de sauvetage de leurs concurrents.

Ça, c'était le résumé de la Saison 1 mais...

Cinq ans ont passé depuis le retour de l'équipage d'Ulysse sur Terre. Les souvenirs et les traumatismes du premier voyage vers Mars hantent encore chacun des survivants de la mission. Mais une vision de Jeanne partagée par chacun d'eux va tout changer. Désormais, ils en sont sûrs : elle est vivante, quelque part. Sous l'égide de William Meyer et dans le plus grand secret, une nouvelle mission pour la Planète Rouge est lancée pour la retrouver. Mais le milliardaire n'a pas révélé tous ses secrets à son équipage. Mars non plus.

Voilà le Pitch de la saison 2 !

"Missions" est une des séries françaises qui s'est le mieux exportée ces dernières années.

Tout le kif de la série c'est d'ouvrir des portes et de comprendre ce qu'il y a derrière résume Raphaël Rocher, le producteur.

Et ça tombe bien car l'équipe de la série et le réalisateur vous proposent d'ouvrir les portes...

Rendez-vous donc ce 19 septembre en direct sur France Inter et sur Franceinter.fr avec l'équipe de "Missions" depuis le Ground Control !

