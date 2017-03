Fabrice Luchini, Camille Cottin, Gaël Faye, John Grisham, Juliette Armanet : retrouvez les meilleurs moments de la semaine de « Boomerang » d’Augustin Trapenard.

Ecoutez le best-of de cette semaine, réalisé par Alexandra Guiral... avec, notamment, une introduction en chanson assez épatante :

Juliette Armanet

J'ai 'impression que la mélancolie [...] C'est juste peut-être un arrêt dans le temps sur les émotions qu'on a pu vivre pour pas les laisser partir trop vite.

On parle d'elle comme de l'héritière de Véronique Sanson, Michel Berger et William Sheller - rien que ça ! Comme eux, elle joue des chansons d'amour sur un piano plus mélodieux et lyrique que jamais.

Fabrice Luchini

Si j'allais bien, je vous assure que je ne ferai pas ça

Dans son nouveau spectacle, Des écrivains parlent d’argent, il convoque les mots de Zola, Péguy, Celine, Jean Cau, Pagnol et j’en passe, pour éclaircir le mystère qui gravite autour de la monnaie, du pèze, du flouze, du grisbi, du blé, de la galette et autre maille, artiche et oseille !

Camille Cottin

J'ai commencé à faire des progrès dans le mensonge quand j'ai compris qu'il pouvait être salvateur

Elle est à l’affiche de Telle mère, telle fille aux côtés de Juliette Binoche et Lambert Wilson. Une comédie maternelle sur la crise de la maternité.

Gaël Faye

J'ai essayé de trouver dans ma personne et dans mes écrits un pays où je me repose.

Son premier roman Petit Pays, paru à la rentrée dernière, est un franc succès. Mais avant d'être écrivain, il est d'abord musicien. Rythmes et botanique c’est le titre du disque de cinq titres qui paraît dans deux semaines - cinq titres comme les prémisses d’un album à venir où il tourne son regard vers une France en irruption.

John Grisham

J'écris encore parce que je n'ai rien d'autre à faire !

Vous vous souvenez certainement de ses best sellers La Firme, L’Affaire Pélican ou encore Le client. Son 29e roman, L’informateur sort le 5 avril. Au programme : lanceurs d’alerte, mafia, corruption au sommet et suspense.

