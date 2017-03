Daft Punk, Motorbass, de Crécy, Garnier, Guetta : autant de noms qui ont fait le succès mondial de la French Touch. 25 ans après, le mouvement musical est toujours là.

Daft Punk aux Grammy awards 2017 © Reuters / Mario Anzuoni

La musique électronique française a explosé dans les années 90 en donnant une touche française à la house. Puis plus récemment, Rone, Superpoze ou encore Fakear représentent la nouvelle French Touch. French Waves est un documentaire qui fait le tour du monde et une série de portraits sur internet. Un film pour célébrer les 25 ans de cette mouvance.

Derrière ce documentaire, il y'a un jeune réalisateur de 25 ans et beaucoup de témoins, souvent prestigieux.

Ces dernières années, ils sont plusieurs à avoir voulu raconter cette épopée au cinéma ou sur vos écrans d'ordinateurs. A commencer par le film Eden, sorti en 2014, qui raconte l'ascension et la dégringolade de Paul, un DJ parisien, pendant les années 1990. La réalisatrice Mia Hansen-Løve s'est inspirée de la carrière de son frère Sven Løve.

ARTE Creative avait déjà diffusé à l’automne 2016 une série sur le sujet, la Touche française, de Guillaume Fédou et Jean-FrançoisTatin.

La série French Waves a été lancée le 23 février au Grand Rex à Paris. Tournée internationale, film documentaire, web-série et site web, French Waves montre l'histoire de la musique électronique française des années 90 à nos jours, de Chicago et Detroit à la toute jeune génération, en passant par les rave parties.

A travers les regards croisés d’artistes connus et reconnus, French Waves raconte aussi un phénomène générationnel : le passage de relais entre ceux qui ont eu 20 ans dans les années 90 et les « digital natives ».

On y retrouve de nombreux artistes et DJ, vieux et moins vieux : Agoria, Bambounou, Bob Sinclar, Breakbot, Clara 3000, Fakear, Etienne De Crécy, Jean-Michel Jarre, Laurent Garnier, Petit Prince, Philippe Zdar, Rone, Superpoze.

