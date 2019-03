View this post on Instagram

_______________________________ ▪️the @lensball_gram team is happy to present ⭐️ PHOTO OF THE DAY 🏆_______________________________ ▪️selected by @ogkizoh ▪️admins and founders :⭐️ @ooh_dreyy , @jerome_in_paris , @ogkizoh ________________________________ ▪️thank you so much for follow ⭐️ @lensball_gram ⭐️ ▪️and tag your best lensball photography #lensball_gram ⭐️_________________________________ ◾️🔜 amazing Picture by : 🔜 @lydie_picturezz 📷👏🏻_______________________________________________ · · · · · · · · · · · · · · · #lensball #lensball_gram #landscape #landscape_lovers #iphone #landscapes #nature #love #landscapelovers #naturephotography #landscapelover #landscapehunter #naturelovers #landscape_lover #paris #louvremuseum #landscape_photography #france #louvre #mountains #view #parislove #amazing #lensballonly