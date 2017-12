Une recette de Julien Zattara, chef de Bocamexa

La typique

Une petite pointe acidulée.

Pour un plat

Huile d’olive

200ml d’eau

1 gousse d’ail

3 Chile Serrano, Jalapeños ou piment vert

7 tomates vertes ½ botte de coriandre émincée

1 oignon coupé en cube

sel poivre

Dans une poêle à feu fort, griller les tomates vertes sur chaque face puis les mettre de côté, Dans la poêle, faire chauffer l'huile d'olive, mettre l'ail et les piments à feu moyen, Faire légèrement dorer, Ajouter les tomates et les écrasées en remuant,Verser l’eau et laisser légèrement et laisser cuire (20 min à feu doux),Assaisonner sel, poivre,Mixer le tout,Laisser refroidir,Avant de servir ajouter la coriandre et l’oignon coupé.

► (Ré)écoutez On va déguster consacré aux piments