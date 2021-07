La ville de Vichy et son patrimoine thermal ainsi que le phare de Cordouan, surnommé "Versailles des mers", sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, qui regroupe les lieux culturels ou naturels qui présentent intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité.

Deux nouveaux sites français viennent rejoindre la liste des sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. La ville thermale de Vichy (Allier), qui avait déposé une candidature commune avec dix autres villes baptisées "grandes villes d'eau d'Europe", et le phare de Cordouan, situé sur l'estuaire de la Gironde, déjà monument historique depuis 1862. La décision a été prise à l'occasion de la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco, qui se tient actuellement à Fuzhou en Chine.

Les ministres de la Culture et de la Mer, Roselyne Bachelot et Annick Girardin, ont d'ailleurs salué ces distinction. La France compte désormais 47 sites classés et, avec la chaîne des Puys-Faille de Limagne, Vichy est le second site auvergnat inscrit au patrimoine mondial.

À Vichy, 2000 ans d'histoire reconnus

Le Comité a souhaité récompenser "l'impact de l'activité thermale sur l'organisation des villes ainsi que son apport médical et culturel", rapporte France Bleu Pays d'Auvergne. Une centaine de personnes étaient présentes au Palais des Congrès de Vichy, où la nouvelle a été annoncée. La candidature de Vichy avait été déposée il y a maintenant neuf ans, main dans la main avec une liste comptabilisant au total 11 "grandes villes d'eau" en Europe, stations thermales les plus importantes d'Europe, dont Spa (Belgique), Baden-Baden (Allemagne) ou Bath (Royaume-Uni).

Elles "offrent un témoignage exceptionnel du phénomène de la balnéologie européenne, qui a connu son essor principalement du début du XVIIIe siècle puis au premier tiers du XXe siècle", souligne le ministère de la Culture. Selon le maire de Vichy, interrogé par franceinfo, cette inscription va permettre de "redonner [au] territoire une forme de fierté et de reconnaissance sur ce que Vichy est et a été dans toute son histoire".

La ville, capitale de l'État français de 1940 à 1944, choisie pour l'installation du gouvernement du maréchal Pétain entre autre pour sa capacité hôtelière, sa localisation et ses infrastructures modernes, ne doit pas être résumée à ces quelques années, estime l'élu. "Sur le plan patrimonial, cette époque n'a laissé aucune trace", dit-il, soulignant les "2000 ans d'histoire" de Vichy dont les nombreuses traces du patrimoine de l'époque Napoléon III.

Galerie couverte du Parc des sources, style Art nouveau, à Vichy (Allier). © AFP / Aurimages / Philippe Roy

"Le Versailles des mers" distingué

Là aussi, interminable attente. Il aura fallu 20 ans pour que le phare de Cordouan, trésor d'architecture situé à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, soit inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. "C'est une immense joie", estime le président de l'association des phares de Cordouan et Grave. C'est une "victoire pour le patrimoine maritime français" se félicite la ministre de la Mer.

Surnommé "Versailles des mers" ou "phare des Rois", construit à la demande des rois de France, il a été classé Monument historique en 1862, en même temps que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il comporte un appartement royal et une chapelle.

Son système d'éclairage, inventé par l'ingénieur Augustin Fresnel en 1823, reste une référence aujourd'hui, souligne France Bleu. La lentille d'éclairage est alors révolutionnaire pour l'époque : elle porte à 36 kilomètres de distance et équipe aujourd'hui de nombreux phares dans le monde.

Entretien de la lentille de Fresnel qui équipe le phare de Cordouan. © AFP / Philippe Lopez

Le phare, implanté dans l'estuaire de la Gironde. © AFP / Philippe Lopez