Revivez les plus beaux moments des entretiens de Boomerang cette semaine. Les cinéastes Guillaume Canet et Xavier Giannoli, la danseuse étoile Valentine Colasante, la chanteuse américaine de jazz Stacey Kent et le comédien Bill Murray étaient au micro d'Augustin Trapaenard.

"Laisser la vie venir à vous, car le temps qui passe devient plus riche" - Le comédien Bill Murray dans Boomerang © Getty / Westend61

Petite rétrospective des meilleurs moments de Boomerang cette semaine grâce au mix de Géro Imbert :

13 min Le Best-of de Boomerang du vendredi 22 octobre 2021 Par Géro Imbert

Guillaume Canet

Il l'un des acteurs français les plus populaires du cinéma français aujourd'hui. Depuis son premier film à succès, "La Plage", en 2000, avec Leonardo DiCaprio, il multiplie les succès avec "Jeux d'enfants" (2003), en tant qu'acteur, puis "Ne le dis à personne", "Les petits mouchoirs", "Rock’n’Roll" en tant que réalisateur. Il sort mercredi son nouveau film "Lui" où il interprète un compositeur désorienté, en plein déshérence qui choisit de se réfugier sur une île bretonne déserte. Guillaume Canet était au micro de Boomerang.

GC : "Je ne suis pas heureux en tant que comédien. Je trouve que, aujourd'hui, on ne me propose plus suffisamment de rôles dans lesquels j'ai l'impression de pouvoir aller plus loin".

L'humilité, ça m'a beaucoup aidé dans le métier

Savoir qu'on peut travailler pendant des semaines, et puis essuyer un échec, se remettre en permanence en question. Il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir dans la vie".

Valentine Colasante

La danseuse est nommée Étoile en janvier 2018, à 28 ans, à l’issue de la représentation de Don Quichotte (Noureev), où elle interprète le rôle de Kitri. Elle s'est confiée auprès d'Augustin Trapenard :

VC : "La danse ça reste un sport, un art, mais il y a une grande demande physique qui implique un entraînement presque militaire avec des horaires très précis, une grande préparation mentale et physique qu'on sous-estime parfois".

Xavier Giannoli

À l'occasion de la sortie de son tout nouveau film "Illusions perdues" dans lequel il adapte le personnage du célèbre roman éponyme de Balzac, Lucien de Rubempré, le réalisateur de "Corps impatients" et de "Marguerite", nous invite sur la scène parisienne des années 1820 où la France est en pleine Restauration monarchique et la presse en pleine déshérence. Le cinéaste était aux côtés d'Augustin Trapenard :

XG : "Il y a des scènes au cinéma qui sont comme un moment où on prend possession de soi-même, justement parce qu'on est dépossédé par quelque chose qu'on ne comprend pas, qui vous saisit, qui vous emporte. Ça n'a rien à voir avec la culture, ça a avoir avec quelque chose d'animal. Il y a une trace de beauté qui vous bouleverse et, à ce moment-là, la vie est plus que la vie.

Le cinéma est l'art impur par excellence, puisqu'il est dépendant de l'argent. C'est un art et une industrie. Il y a une vibration fondamentalement balzacienne dans le cinéma".

La réussite d'un film, c'est toutes les concessions qu'on n'a pas faites. C'est ma règle depuis mon premier film, j'essaie de m'y accrocher

Stacey Kent

Elle est l'une des rares voix à pouvoir aussi bien mêler le jazz et la poésie des mots. La chanteuse de 53 ans propose des relectures de morceaux cultes dans son nouveau disque Songs from other places, qui vient de paraitre. Notamment Paul Simon, Paul McCartney ou encore Stevie Nicks. Ne passez pas à côté de sa carte blanche pour laquelle elle est venue accompagnée de son pianiste Art Hirara pour interpréter trois morceaux. Stacey Kent a fait résonner sa voix dans Boomerang :

SK : "Je suis quelqu'un d'assez triste, mais en même temps, je sais que je peux sortir de chez moi avec cette douleur dans mon cœur car dès que je commence la musique, je suis bien. Et la musique fait ça pour les autres aussi".

Je chante comme je parle. C'est la même voix. Je ne change jamais

Bill Murray

L'acteur vedette des années 1980 connu pour avoir joué dans "Un jour sans fin" ou encore "Ghostbusters" est à l'affiche de "The French Dispatch", en salle mercredi prochain. Il signe une nouvelle collaboration avec Wes Anderson après "Une vie aquatique", "Rushmore" ou encore "La famille Tenenbaum". Nous voici plongés dans une France d'après-guerre à travers un recueil d’histoires extraites d’un magazine américain publié dans une Angoulême fictive du XXe siècle. Réécoutez l'entretien intégral du célèbre comédien dan Boomerang.

BM : "Je ne pensais pas du tout devenir comédien. À mon premier cours d'improvisation, j'étais tellement nul que je suis sorti pour marcher dans la rue. J'étais en détresse.

On perd tous tellement de temps. Je me dis que j'ai moi-même oublié de vivre. Si vous faites l'effort sincère de vivre votre vie, de laisser la vie venir à vous, le temps devient plus riche, bien plus rare, bien plus utile".

Plus on utilise le temps qui nous est donné, plus on laisse entrer la vie, plus on s'efforce de se comprendre soi-même, non pour son bénéfice mais pour les autres

