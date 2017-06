Le plus grand festival open air de Suisse !

Paléo 2016 © Pierre Descombes

Avec six jours, six nuits, 230'000 spectateurs attendus, plus de 250 concerts et spectacles répartis sur six scènes et plus de 220 stands sur le terrain, le Paléo Festival Nyon fait partie des événements musicaux majeurs en Europe.

Depuis 1976, date de sa première édition qui, sous l’appellation First Folk Festival, réunissait 1800 personnes dans la salle communale de Nyon, le Festival a connu une croissance régulière et maîtrisée, amenant professionnalisation et développements. A ce jour, près de 6 millions de personnes ont contribué à ce succès populaire qui ne faiblit pas. Depuis quinze ans, le Festival affiche complet avant même d’ouvrir ses portes et bénéficie d’une notoriété sans cesse grandissante.

De découvertes en découvertes, de connus en moins connus, la programmation des artistes présents au Paléo est riche et attractive :

Programmation 2017 © Paléo Festival de Nyon

Découvrez aussi le Village du monde

Chaque année, Paléo se fait l’hôte d’une association œuvrant dans les pays invités. En 2017, le Festival a le plaisir d’accueillir SWISSAID, association menant des projets d’aide au développement dans 9 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Dans le cadre de Paléo, elle présentera son projet d’accès à l’eau potable dans la commune particulièrement démunie de San Ramón au Nicaragua.

Et le Village ne serait bien sûr pas complet sans les nombreux stands et animations qui vous permettront de partir à la découverte de l'artisanat et des spécialités culinaires de la région. Entre tradition et modernité, il se fera durant six jours l’écrin de concerts et spectacles au goût d’ailleurs.

Des Artistes Suisses dans un festival suisse, quoi de plus normal !

En plus d'être un terreau fertile pour la plantation de banques, montres de luxe, frometon de caractère et onctueux chocolat, la Confédération helvétique, consacre également une partie de son potager à la culture musicale. Chaque année, Paléo met un point d'honneur à en exposer les pousses les plus prometteuses.

Le Théâtre de rue avec pour maître mot cette année : OSER !

Cette année, la Ruche fête ses 10 ans ! Espace dédié aux Arts du Cirque et de la Rue, elle est un lieu débordant de créativité et de délices, dissimulé derrière le quartier des Alpes. Une clairière inespérée dans laquelle se trouve une suite d’"Alvéoles", nom donné aux lieux scéniques, installations et expositions qui la constituent. La Ruche est un espace ouvert qui met en lumière des artistes insolites, bruts et surréalistes. C’est aussi un lieu organique qui respire, nous chahute et nous avale, où s’affaire une multitude d’artistes. Les troupes déambulatoires y prennent leur envol pour parader sur le terrain de l’Asse. Active, sucrée et effervescente, La Ruche a pour vocation d’interloquer, subjuguer, fasciner et charmer toutes les générations.

Un festival aux multiples facettes à consommer sans modération.

Paléo 2016 © Pierre Descombes

Paléo 2016 - Village du monde © Eddy Mottaz