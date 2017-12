Laurent Voulzy, Michel Bussy, Patti Smith, Xavier Beauvois et Marie Desplechin : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Margaux Criou a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Un florigèle avec de l'émotion, de l'inspiration, de la passion et un peu de Nirvana dedans.

Lundi 27 novembre : Laurent Voulzy

Des Antilles à la France, en passant par la Grande Bretagne et le Brésil, il nous fait rêver au gré de mélodies qui ont marqué l'histoire de la musique. Son dernier album, Belem, est une invitation au voyage.

Paul [MacCartney] adore les vieilles ballades qui ont un son des années 25/30, et moi aussi

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Laurent Voulzy

Mardi 28 novembre : Michel Bussy

Depuis Code Lupin ou Un avion sans elle il est devenu l'un des auteurs les plus lus en France. Dans On la trouvait jolie, paru cet automne, il interroge la figure du réfugié à travers un drame familial, teinté de vengeance, malédiction, abus et corruption.

Le moment ou l'on sait qu'on tient une histoire qui fera un roman, ça ne dure pas plus de deux ou trois heures.

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Michel Bussy

Mercredi 29 novembre : Patti Smith

C’est une icône du rock’n roll, de la bohème et de la liberté. Il y a sept ans, elle publiait Just Kids, récit mythique, de son histoire d’amour et d’amitié avec le photographe Robert Mapplethorpe dans le New York de la fin des années 60. Just Kids vient de reparaitre.

Vos vrais amis sont comme une banque. On dépose tant de choses précieuses en eux et inversement.

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Patti Smith

Jeudi 30 novembre : Xavier Beauvois

Il est comédien mais aussi cinéaste. Après Nord, Le petit lieutenant ou encore Des hommes et des dieux. Dans son nouveau film Les gardiennes, adapté d'un roman d'Ernest Pérochon, Xavier Beauvois raconte la première guerre telle qu'elle a été vécue par les femmes, à travers le destin d'une famille d'agriculteurs.

Si j'étais une femme j'aurais envie de balancer l'ordinateur sur la tête du collègue mieux que moi

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Xavier Beauvois

Vendredi 1er décembre : Marie Desplechin

Elle écrit pour les enfants et les jeunes adolescents. Un jeune public qu'elle n'hésite pas à rencontrer. Dans les salons, comme à Montreuil ce week-end, ou in situ dans leurs classes. Avec toujours la même envie, transmettre son amour de la lecture.

La lecture c'est peut-être l'activité que j'aurai la plus pratiqué dans ma vie. Je me dis que le reste de ma vie n'est qu'un avatar de ce que j'ai lu.

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Marie Desplechin