Alain Chabat, Kenneth Branagh, Pierre Bayard ainsi que les hommages à Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Le monde est beau parce qu'il s'achève (allégorie) © Getty / Lennice Aceves

Margaux Criou a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Une semaine chargée en émotion avec les disparitions de deux figures du paysage culturel : Jean d'Omersson et Johnny Hallyday. Mais une semaine pleine d'humour aussi avec un peu de père noël et d'Agatha Christie dedans...

Lundi 4 décembre : Alain Chabat

Son film est l'un des plus attendus de cette fin d'année, Santa & Cie. Il y campe un "Santa Claus" plus vrai et chevelu que nature, dans un film de Noël déjanté et spectaculaire. Lutins, traîneau, Reine des Neiges, et hotte magique à gogo !

Je parle renne, mais le renne littéraire

Mardi 5 décembre : Emission spéciale Jean d'Ormesson

En hommage à l'académicien, rediffusion d'un entretien de 2015. L'écrivain préféré des Français, devenu une figure incontournable de la sphère intellectuelle hexagonale, venait de publier aux éditions Robert Laffont, un recueil de chroniques politiques : Dieu, les affaires et nous

Mourir, ça ne doit pas être très agréable. Mais être mort, c'est délicieux

Mercredi 6 décembre : Hommage à Johnny Hallyday

En hommage à l'idole des jeunes et à une icône nationale, "Boomerang" rediffuse le dernier entretien avec Johnny Hallyday enregistré sur France Inter.

Ma drogue c'est la scène !

Jeudi 7 décembre : Kenneth Branagh

Vous connaissez son Hamlet et son Henri V, mais aussi son Harry Potter. C’est au Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie qu'il se frotte aujourd'hui. Stars en pagaille, ambiance feutrée, accent belge, moustache homérique et secrets bien cachés !

Enfant, je n'imaginais pas faire carrière dans le cinéma. C'était impossible à concevoir

Vendredi 8 décembre : Pierre Bayard

Il est l'auteur de Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Son nouveau livre, un essai littéraire très sérieux et révolutionnaire à bien des égards vient de paraître. Il s'attaque à l'une des plus grandes énigmes de la littérature mondiale, Tolstoïevski.

La théorie des personnalités multiples a été effacé par la victoire de la psychanalyse

