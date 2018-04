Zep, Cerrone, Dominique Issermann, Michel Le Bris et Anaïs Demoustier : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Boule à facettes © Getty

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Avec un poème, des livres, des yeux grands ouverts, des carnets de croquis et une boule à facettes !

Lundi 23 avril : Zep

Il n'est pas seulement l'auteur de "Titeuf" mais d'une oeuvre pour adultes où il explore une toute autre vaine de son talent de dessinateur. Dans "The End", un thriller botanique, il parle d'arbres, de nature et de futur !

Si on se dit que l'âge d'or de notre métier était il y a 50 ans, ça veut dire que ça sent méchamment le sapin !

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Zep

Mardi 24 avril : Cerrone

Ses morceaux cultes ont révolutionné le monde de la musique et ont été repris par les DJs du monde entier ! Dans son autobiographie, "Paradise", il retrace le parcours hors du commun d’un petit français d’origine italienne, égérie disco et pionnier de la French Touch.

A l'époque, on avait un leitmotiv, c'était de tout faire pour éviter de ressembler aux autres

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Cerrone

Mercredi 25 avril : Dominique Issermann

Si son nom reste indissociable de l’univers de la mode et de la publicité, son art du portrait tout en intimité et sensualité, en a fait l’une de nos plus grandes photographes. Avec Augustin, elle parle de beauté, mais aussi de littérature et surtout de création.

C'est beau un photo qui apparaît. L'encre qui fait flaque, qui se répand pour former une image, c'est magique

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Dominique Issermann

Jeudi 26 avril : Michel Le Bris

Il y a vingt-neuf ans, il créait le festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo. Avec Patrick Chamoiseau, il a réuni une trentaine d’auteurs, pour la création d’un bel ouvrage, "Osons la Fraternité !" dont l’intégralité des droits d'auteurs seront reversés au Gisti.

Le poème, fragile et nécessaire, pour nous rappeler, contre les machines de mort, que nous sommes plus grands que nous

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Michel Le Bris

Vendredi 27 avril : Anaïs Demoustier

Ses rôles chez Haneke, Honoré, Ozon, Guédiguian et tant d'autres en ont fait l'un des nouveaux visages du cinéma français. Dans "Cornélius, le meunier hurlant", un conte plein de fantaisie réalisé par Yann Le Quellec, elle joue les amoureuses férues de botanique.

J'adore la caméra. Elle m’impressionne, mais je l'adore. C'est un partenaire

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Anaïs Demoustier