Eddy Mitchell, Sylvie Testud, Laurent Gaudé, Brian de Palma et Chilly Gonzales : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Avec de l'amour, des notes de piano, 24 images seconde, un chemin d'écriture et des copains

Lundi 28 mai : Eddy Mitchell

En plus de soixante ans de carrière, il est devenu une vieille canaille de la chanson française. Il vient de sortir le deuxième volume de son projet de reprises en duo, cette "Même tribu" qui réunit Véronique Sanson, Juliette Armanet ou encore Thomas Dutronc.

Ce qui me manque le plus chez Johnny ? Sa mauvaise foi !

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Eddy Mitchell

Mardi 29 mai : Sylvie Testud

Ses rôles dans Blessures assassines, Stupeur et tremblements ou encore Sagan en ont fait l'une nos actrices les plus intrigantes et populaires. La semaine prochaine, elle sera à l’affiche de Alberto Giacometti, The final Portrait de Stanley Tucci.

J'ai fait les plus belles déclarations d'amour au cinéma parce que ça n'a pas d'incidence

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Sylvie Testud

Mercredi 30 mai : Laurent Gaudé

À travers son œuvre romanesque, théâtrale et poétique, il a mis en lumière l’inhumanité du sort réservé aux opprimés. C’est l’histoire du soulèvement d’un peuple étouffé par le pouvoir, inspiré des Printemps arabes, qu’il nous raconte dans Et les colosses tomberont.

Quand on est dans l'hospitalité on ne demande rien à celui qu'on accueille. La France et l'Europe sont plus belles quand elles assument cette position d'être des terres d'accueil politiques

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Laurent Gaudé

Jeudi 31 mai : Brian de Palma

On lui doit quelques uns de nos plus grands frissons de cinéma, de Phantom of the Paradise au Dahlia Noir, en passant par Carrie ou Scarface. En plus de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque Française, il vient de publier son premier roman.

Godard disait :"Le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde". La vérité, c'est qu'on ment 24 fois par seconde

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Brian de Palma

Vendredi 1er juin : Chilly Gonzales

Pianiste, chanteur et performer, il est le plus pop des artistes classiques, et explore, autant qu'il les bouscule, tous les genres musicaux. Il a choisi Boomerang pour faire une annonce très spéciale...

Etre pianiste, c'est savoir faire tout l'orchestre avec dix doigts

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Chilly Gonzales