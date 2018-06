Christian Boltanski, Fatoumata Diawara, Robert Hossein, Antoine Gallimard et Bérengère Krief : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Johnny Hallyday fait ses adieux à la scène lors d'une conférence de presse qui annonce son ultime tour des stades sur le thème : "M’arrêter là.. " © Getty / Alexandre MARCHI/Gamma-Rapho

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

11'35 Le best of de Boomerang du 15 juin Par France Inter

Lundi 11 juin : Christian Boltanski

Il est l'artiste de la mémoire collective, familiale et intime. En une quarantaine d’années, il est devenu l’un des artistes contemporains français les plus acclamés. Son œuvre s’expose dans le monde entier, de Paris à Shanghai, en passant par Jérusalem et New York.

On transporte tout notre passé. C'est une sorte de poids, heureux parfois

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Christian Boltanski

Mardi 12 juin : Fatoumata Diawara

Son nouvel album, Fenfo, co produit par Matthieu Chédid, vient de sortir. Fenfo, ou « quelque chose à dire », en bambara. Un disque où l’héritage de la musique malienne se conjugue à la modernité électrisante des guitares.

Ton passé ne doit pas détruire ce que ton futur doit être

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Fatoumata Diawara

Mercredi 13 juin : Robert Hossein

Il a joué plus de cent-cinquante rôles au théâtre et au cinéma, mis en scène une cinquantaine de spectacles, réalisé une quinzaine de films. Point de chute, c’est le nom d’un film avec Johnny Hallyday, sorti il y a 48 ans et qui fait son retour sur grand écran.

Johnny Hallyday, c'est mon James Dean. Il avait dans le regard quelque chose qui s'appelle l'espoir

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Robert Hossein

Jeudi 14 juin : Antoine Gallimard

Il dirige depuis trente ans la plus prestigieuse des maisons d’édition française. Maison familiale fondée par son grand-père et dont il perpétue et fait fructifier l’héritage. 2018 a été pour lui une année des plus chargées et polémiques.

Il faut savoir se préserver de son temps pour préserver sa liberté de penser

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Antoine Gallimard

Vendredi 15 juin : Bérengère Krief

Elle est humoriste et comédienne. Dans L’école est finie d’Anne Depétrini, en salles le 11 juillet, elle incarne une jeune prof, obligée de quitter Paris pour enseigner dans une petite ville de province. Un film sur les joies et la nécessité de l'adaptation.

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Bérengère Krief