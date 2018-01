Chaque jour est un cadeau

Régis Jauffret, Yves Duteil, Faïza Guène, OcéaneRoseMarie et Paul Auster : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Margaux Criou a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

Roman, spectacle, chanson, l'écriture est a l'honneur cette semaine.

Ses "Microfictions 2018" sont l'un des événements de cette rentrée littéraire ! Régis Jauffret était l'invité d'Augustin Trapenard. 500 histoires aussi courtes que cruelles, pour une oeuvre hors norme teintée d'humour et de pessimisme.

Ce qui caractérise un écrivain par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que quelqu'un qui ne l'est pas peut raconter n'importe quoi, on ne voit rien.