Mélanie Thierry, Cosey, Lomepal, Félix Moati et Maggie Nelson : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Apprendre aux enfants à savoir savourer l'ennui, source de créativité et d'imagination © Getty / PhotoStock-Israel

Margaux Criou a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

Écouter

Lundi 22 janvier : Mélanie Thierry

Dans La douleur, film réalisé par Emmanuel Finkiel, adapté du livre de Marguerite Duras, Mélanie Thierry prête sa voix, son visage et l’intensité de son regard à une femme qui attend le retour de son mari, déchirée entre l’angoisse et la culpabilité d'en aimer un autre.

La plus belle fois où j'ai dit Je t'aime ? C'était sans doute en silence de façon muette

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Mélanie Thierry

Mardi 23 janvier : Cosey

Il est auteur de BD et de la Suisse au Japon en passant par l'Himalaya et le Tibet, il nous fait parcourir le monde depuis plus de quarante ans. Lauréat du Grand Prix du Festival d'Angoulême l'an passé, Cosey en est cette année le président.

Ce que j'aime dans la montagne, c'est la simplicité des lignes. Je pourrais presque dire la gratuité

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Cosey

Mercredi 24 janvier : Lomepal

Il est de ceux qui font souffler un vent nouveau sur le monde du rap en France. Ses concerts affichent complet. Son premier album, Flip, sorti en juin dernier, est déjà disque d'or. Sa nomination aux prochaines Victoires de la musique couronne son succès !

On a tous une petite partie féminine. Mais est-ce que les filles ne sont pas chargées de testostérone, dans un sens ?

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Lomepal

Jeudi 25 janvier : Félix Moati

Vous l’aviez découvert dans Lol et Télé Gaucho, ou plus récemment dans À trois on y va ou Cherchez la femme. La semaine prochaine, Félix Moati sera à l’affiche de Gaspard va au mariage, d’Antony Cordier aux côtés de Laetitia Dosch.

Ma maman me dit depuis que je suis tout petit : "Félix, il faut que tu apprennes à t'ennuyer, sinon la vie va être insupportable"

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Félix Moati

Vendredi 26 janvier : Maggie Nelson

Son nouveau livre, Les Argonautes, vient de paraître dans une traduction de Jean-Michel Théroux et c’est l’une des sensations de cette rentrée littéraire de janvier. Elle y raconte une histoire d’amour, mais aussi celle d’une double transformation des corps.

On peut avoir une masculinité féminine et une féminité masculine

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Maggie Nelson