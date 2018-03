Vanessa Paradis, Patick Grainville, Maxime Le Forestier, Cédric Kahn et Tomi Ungerer : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

"Les questions se posent comme des avions." © Getty

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Avec de la transmission, de la générosité, des plateaux de cinéma, des questions et des guitares.

Écouter

Lundi 12 Mars : Vanessa Paradis

Elle est comédienne et à l’affiche de Chien, le nouveau film drôle, cruel et poétique de Samuel Benchetrit. L’histoire d’un homme, interprété par Vincent Macaigne, qui perd femme, maison et travail et se réinvente à travers un rôle canin.

J'adore la vie sur un plateau. Il y a une vie et une société tellement idéale.

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Vanessa Paradis

Mardi 13 mars : Patrick Grainville

C'est un tout jeune académicen que reçoit Augustin ! Il est l'auteur d'une oeuvre foisonnante, baroque et flamboyante. Son dernier roman, Falaise des fous, est sorti en janvier, une fresque historique ô combien picturale.

Duras me téléphonait à minuit et disait : "Patrick, écrire, c'est fatal"

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Patrick Grainville

Mercredi 14 mars : Maxime Le Forestier

Avec sa guitare, ses textes humanistes et poétiques, et des chansons comme San Francisco, Né quelque part ou Education sentimentale, il est l’un des plus grands noms de la chanson française. Il est actuellement en pleine préparation de son nouvel album.

Une chanson ça s'envole et ça atterrit n'importe où. On ne sait pas ce que ça fait résonner

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Maxime Le Forestier

Jeudi 15 mars : Cédric Kahn

Il est cinéaste, et dans son dernier film, La prière, il nous raconte une histoire de fraternité, de foi et de rédemption, à travers le chemin de croix d’un jeune homme en quête de lui même. Une belle réflexion sur notre rapport aux autres.

On ne peut pas vivre sans les autres. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas faire seul, c'est des films.

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Cédric Kahn

Vendredi 16 mars : Tomi Ungerer

Il est l'un des nos plus grands dessinateurs et auteurs pour la jeunesse. Ses Trois Brigands, son Jean de la lune, ou encore Son géant de Zéralda sont connus dans le monde entier. Dans Ni oui ni non, il répond aux questions pertinentes de jeunes enfants.

Les questions se posent comme des avions. Quand un avion se pose, il retrouve son ombre. Ce serait beau si les réponses retrouvaient leur ombre en atterrissant.

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Tomi Ungerer