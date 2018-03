Découvrez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d'Augustin Trapenard. Une semaine spéciale consacrée à Mai-68 avec Ariane Mnouchkine, Robert Guédiguian, Patrick Rambaud, Geoffroy de Lagasnerie et Agnès B.

Il n'y a pas d'âge pour contester © Getty

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Théâtre, cinéma, littérature, mode... que reste-t-il de Mai-1968 ?

Lundi 19 mars : 1968 volume 1 - Ariane Mnouchkine

Femme de théâtre, femme engagée, femme de mots et d’images, elle est de la génération de ceux qui avaient trente ans en 1968. Cinquante ans plus tard, quel regard porte-t-elle sur cette année qui a fait date ?

Au micro d'Augustin Trapenard :

C'était une révolution de rêve, donc la révolution par excellence.

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Ariane Mnouchkine

Mardi 20 mars : 1968 volume 2 - Robert Guédiguian

Il est cinéaste et ses films, depuis Dernier été jusqu'à La villa témoignent tous d'un engagement qui n'est pas sans lien avec l'année 1968. À l'époque, il n'avait pas quinze ans. Cinquante ans plus tard, il reste fidèle à ses idéaux et plus mobilisé que jamais.

Ma réminiscence de 68, c'est de voir dans mon quartier, des ouvriers que je connaissais, sur le terrain de boule dans la journée.

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Robert Guédiguian

Mercredi 21 mars : 1968 volume 3 - Patrick Rambaud

Sa plume satirique est crainte par tous les puissants de ce monde, de Nicolas Ier à François Le Petit ! À l’occasion des cinquante ans de l'année 1968, reparaissent ses Aventures de mai, chroniques délicieuses, presque au jour le jour, d'un bien joli mois !

Un moment d'antenne :

Patrick Rambaud : "Il y avait le bâtiment des garçons et le bâtiment des filles. Et les appariteurs interdisaient aux garçons de rentrer dans le bâtiment des filles."

Augustin : "C'était le point de départ pour vous ?"

Patrick Rambaud : "C'était un des points de départ."

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Patrick Rambaud

Jeudi 22 mars : 1968 volume 4 - Geoffroy de Lagasnerie

Jeune philosophe et sociologue, il est, aujourd'hui, l'une des plus vibrantes incarnations des intellectuels de gauche. Lui qui n'a de cesse de remettre en question l'ordre établi et le pouvoir, quel regard porte-t-il sur l'héritage de l'année 68 ?

Contester, c'est la définition de l'activité démocratique.

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Geoffroy de Lagasnerie

Vendredi 23 mars : 1968 volume 5 - Agnès B

Elle est une de nos plus grandes créatrices de mode. Soixante-huit a été, pour elle, une année d’effervescence, d’émulation et de créativité. À l’époque, elle n’avait pas 30 ans. Cinquante ans plus tard, la jeune révolutionnaire d'antan est-elle toujours en elle ?

Je me souviens [...] j'ai vu les platanes sciés du boulevard Saint-Michel et cette rue Gay-Lussac entièrement dépavée.

► (re)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Agnès B