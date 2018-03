Asli Erdogan, Maître Gims, Geneviève Brisac, Romain Duris et Melha Bedia : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Avec de l'amour, de l'humour, des livres et des mots, encore des mots.

Écouter

Lundi 26 mars : Asli Erdogan

Elle est auteure, journaliste et poète. Son œuvre est saluée et traduite dans le monde entier. En liberté conditionnelle depuis plus d'un an, elle encourt la prison a perpétuité pour délit d’opinion et destruction de l’unité de l’état turc.

Aujourd'hui puisque j'écris, il me faut croire en la phrase d'après et essayer de trouver le mot suprême

► (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Asli Erdogan

Mardi 27 mars : Maître Gims

En quelques années et quelques millions de disques vendus, il est devenu une véritable star. Pour lui le rap a basculé dans le registre de la variété.

Son troisième album, "Ceinture noire", sorti vendredi dernier, est déjà numéro un des ventes en France.

Il y a toujours une histoire d'amour quelque part. Donc c'est ce que je chante le plus

► (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Maître Gims

Mercredi 28 mars : Geneviève Brisac

Femme de lettres, son oeuvre et sa parole explorent l'intime et scrutent les tremblements du monde. Son dernier roman, "Le chagrin d’aimer", a paru il y a quelques semaines chez Grasset. Elle y raconte l’histoire d’un amour impossible entre une mère et sa fille.

Dans une bibliothèque, il n'y a pas de hiérarchie. Les gens et les livres sont à égalité

► (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Geneviève Brisac

Jeudi 29 mars : Romain Duris

Il est l'un des comédiens les plus appréciés des Français. Dans le film de Daniel Roby, Dans la brume, il incarne un homme prêt à tout pour sauver les siens, au milieu d'une ville de Paris noyée sous une brume épaisse, mystérieuse et toxique.

Je cherche toujours l'état d'abandon du premier film. Où des choses s'échappent de nous. Où il y a une espèce de grâce

► (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Romain Duris

Vendredi 30 mars : Melha Bedia

Elle est le jeune espoir de l’humour français. En ce moment, elle travaille d’arrache pied à l’élaboration d’un seul en scène gonflé, furieux et irrévérencieux, intitulé "Fat & Furious", actuellement au théâtre du Marais.

Je suis l'équivalent de Chimène Badi coincée dans le corps de Maïté

► (Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Melha Bedia