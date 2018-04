Pierre Arditi, Yasmina Khadra, Costa-Gavras, Charles Pépin et Wes Anderson : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Ou il est question de cinéma, de bonheur, d'imperfection, de joie, de singularité, d'éternité et de tante Denise

Lundi 2 avril : Pierre Arditi

Pierre Arditi est comédien, mais aussi peut être avant toute chose lecteur, et est jusqu’au 28 avril, au Théâtre du Rond point, pour partager "les textes qu’il aime", ceux de Yasmina Reza, Jean-Michel Ribbes, ou encore de Philippe Delerm.

Mon père nous a, ma sœur et moi, illuminé l'existence avant l'heure

Mardi 3 avril : Yasmina Khadra

Yasmina Khadra est écrivain, auteur d’une œuvre traduite dans le monde entier et qui interroge la violence sous toute ses formes. Dans "Le baiser et la morsure", un livre d’entretiens menés par Catherine Lalanne, il raconte les ancêtres de sa tribu et son enfance en Algérie.

Il faut chercher dans le regard des autres cette étincelle capable d'éclairer notre quotidien

Mercredi 4 avril : Costa-Gavras

Costa-Gavras est cinéaste et président de la Cinémathèque française. Depuis plus de cinquante ans, son œuvre d’envergure internationale, interroge les mécanismes implacables du pouvoir. "Va où il est impossible d’aller", son autobiographie, vient de paraître aux éditions du Seuil.

C'est ça la magie du cinéma. Avant chaque film il n'y a rien et on invente un monde

Jeudi 5 avril : Charles Pépin

Charles Pépin est philosophe et s'efforce d'ouvrir sa discipline à un public aussi large que possible, dans des ouvrages comme "La planète des sages" ou "La joie". Son nouveau livre "La confiance en soi" s'apprête à se substituer à tous vos ouvrages de développement personnel !

Le geste inaugural de la philosophie est en fait une invitation à la confiance en soi

Vendredi 6 avril : Wes Anderson

De films en films, au gré d’aventures rocambolesques et aux confins d’univers loufoques et poétiques, Wes Anderson célèbre les pouvoirs de l'imagination. Après "Fantastic Mister Fox", "L’île aux chiens", son nouveau film en stop motion, sort mercredi.

J'aime les vieux trucages. Ces tours de magie dans lesquels on peut parfois deviner le truc, mais ça fait partie du charme

