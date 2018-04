Kev Adams, Patricia MacDonalds, Miou Miou, Marie-Agnès Gillot et Claudio Magris : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Se cacher derrière un mensonge pour dire une vérité © Getty

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Avec du rire, des entrechats, quelques mensonges, de la liberté, des Valseuses et un peu de Mai-68.

Lundi 9 avril : Kev Adams

De ses sketches sur les planches des cafés théâtres il y a dix ans, en passant par la série Soda, jusqu'aux comédies sur grand écran qui attirent désormais des millions de spectateurs, Kev Adams est devenu l’un des humoristes et comédiens les plus jeunes et les plus populaires.

On ne peut pas rire des autres ou de la vie avec les autres si on ne peut pas rire de soi

Mardi 10 avril : Patricia MacDonald

Elle est américaine et onsidérée comme l’une des reines du polar! Le nouveau livre de Patricia MacDonald, La fille dans les bois, vient de paraître. Une sombre affaire familiale, doublé d’un meurtre sordide et d’une erreur judiciaire.

La voix de la jeunesse va nous sauver, je crois

Mercredi 11 avril : Miou Miou

Ses rôles dans Les valseuses, Tenue de soirée ou Germinal en ont fait l'une des actrices les plus libres du cinéma français. Mercredi prochain, Miou Miou sera à l'affiche de Larguées, le nouveau film d'Eloïse Lang. Elle y joue une sexagénaire qui retrouve gout à la vie

Mai 68 a rendu la vie en couleur. Les portes se sont ouvertes, tout était possible.

Jeudi 12 avril : Marie-Agnès Gillot

Le 31 mars dernier, après quatorze ans en tant qu’étoile à l'Opéra de Paris, Marie-Agnès Gillot donnait ce qui aurait dû être sa dernière représentation. Pour ce faux départ, elle a choisi Orphée et Eurydice, une chorégraphie de Pina Bausch sur un opéra de Gluck.

J'aime faire entrer un sentiment dans mon corps et le retranscrire en physicalité, en muscle, en chair, en respiration....

Vendredi 13 avril : Claudio Magris

Il est l’une des grandes voix de la littérature européenne. L’Europe, qui traverse et habite toute son œuvre, de Danube en passant par Microcosmes, jusqu’à son dernier livre, Classé sans suite.

Les poètes disent beaucoup de mensonges, mais ce sont des mensonges qui sont des métaphores pour dire la vérité.

