Philippe Sollers, Marc Lavoine, Christian de Portzamparc, Franck Thilliez et Françoise Fabian : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Maud Ventura a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Avec des cauchemars, un compas, des feuilles mortes, des souvenirs et de l'amour, de l'amour et de l'amour....

Lundi 16 avril : Philippe Sollers

Il est une figure incontournable de la vie intellectuelle française ! Son 81ème livre, "Centre", vient de paraître aux éditions Gallimard. Un roman tout en digressions, mots d'esprit et provocations, qui parle aussi bien de psychanalyse que de notre époque.

Aimer, c'est être. J'aime donc je suis

Mardi 17 avril : Marc Lavoine

Il a les yeux les plus revolver de la chanson française ! Six ans après « Je descends du singe », son nouvel album « Je reviens à toi » sort le 18 mai. On y retrouve sa voix à la fois grave et claire, ainsi que ses mots si délicats, précis et percutants.

La poésie, c'est comme une bicyclette. Vous montez dessus et puis vous pédaler et parfois vous êtes en roue libre

Mercredi 18 avril : Christian de Portzamparc

Premier Français à avoir reçu le prix Pritzker, équivalent du Nobel pour l'architecture, il appartient depuis plus de trente ans au club très privé des "starchitectes". Entre réalisations passées, projets en cours et à venir, il vient nous parler de son art.

Jeudi 19 avril : Franck Thilliez

Il est romancier, et en un peu moins de 15 ans, ses livres à suspense ont été traduits dans 19 langues, se sont écoulés à plus de 4,5 millions d’exemplaires et ont été adaptés au cinéma et en BD. "Le manuscrit inachevé", son dix-huitième roman, sort dans deux semaines.

Quand je quitte mon Nord trop longtemps et qu'il me manque, je me dis qu'il y a quelque chose de génétique la dedans

Vendredi 20 avril : Françoise Fabian

Son visage et sa voix ont traversé soixante ans de théâtre et de cinéma. Le 18 mai prochain, avec la complicité d'Alex Beaupain, elle sortira son premier album de chansons. Un premier opus qui réunit les talents de Charles Aznavour, Dominique A, ou La Grande Sophie.

Sur une scène, je suis l'autre. Et c'est bon

