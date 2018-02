Dita Von Teese et Sébastien Tellier, Clovis Cornillac, Hélène Cixous, Vincent Lindon et Anna Karina: retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Margaux Criou a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

Lundi 5 février : Dita Von Teese et Sébastien Tellier

Ensemble, ils placent 2018 sous le signe de l'érotisme. Elle est américaine, il est français. Elle est la reine du burlesque rétro. Il est le roi de l’électro. L’union de leurs deux royaumes a donné naissance à un objet sonore tout en sensualité.

Le faux révèle plus la vérité que le vrai

Mardi 6 février : Clovis Cornillac

Il est l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Il signe la réalisation d'une œuvre à la gloire du meilleur ami de l’homme, le troisième volet des aventures de "Belle et Sébastien". Le récit initiatique d'un enfant téméraire.

Ce qui compte quand on fait un film, c'est ce qui va rester. Pas tellement la manière dont on le fait

Mercredi 7 février : Hélène Cixous

Elle est l’une de nos plus grandes intellectuelles. Son œuvre mouvante, inclassable et indécidable, défait les cadres, les genres et les identités. Son nouveau livre, "Défions l’augure", vient de paraître aux éditions Galilé. Une invitation à la résistance et à la vie.

Puisqu'on ne sait pas quand on va mourir, on n'a qu'une chose à faire : être

Jeudi 8 février : Vincent Lindon

Il est l'un de nos acteurs les plus charismatiques. Récompensé par une palme et un césar pour son rôle dans "La loi du marché" il y a trois ans. Il sera à l'affiche, la semaine prochaine de "L'apparition", le nouveau film de Xavier Giannoli.

Dylan, quand il a reçu le Nobel a raté une occasion énorme de faire du bien à ses contemporains

Vendredi 9 février : Anna Karina

Elle est l’un des visages et l’une des voix les plus iconiques de la Nouvelle Vague. Vous la connaissez comédienne et chanteuse, mais elle est aussi réalisatrice. "Vivre Ensemble", son premier film, sorti il y a 45 ans, sera de nouveau sur les écrans dès le 14 février.

Godard me faisait faire des dictées. Pas pour me punir. Pour m'apprendre

