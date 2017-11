Sempé, Karin Viard, Jean Nouvel, Katherine Pancol, Damso : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine…

Ecoutez le best-of de Boomerang, monté par Margaux Criou à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. De jolis pépites à (ré)écouter... Qu'est-ce que ça veut dire, "faire du sol" ? Saviez-vous que le rappeur Damso écoute du jazz plutôt que du rap ? Pourquoi Sempé aurait aimé être Duke Ellington ? Qu'Anthony Quinn a chamboulé la vie de Karin Viard ? Que Katherine Pancol a découvert l'orgasme avec Beethoven ?

Lundi 6 novembre, l'invité était Sempé

L'auteur du "Petit Nicolas" fait paraître un nouvel album, Musiques, dans lequel il évoque son amour pour Ray Ventura, Duke Ellington, Gershwin, Satie, Ravel et bien d'autres.

Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la légèreté ? Tout ce qui est beau est léger !

Mardi 7 : Karin Viard

L'actrice est à l'affiche de Jalouse, le nouveau film des frères Foenkinos.

C'est très jouissif de rencontrer le monstre qu'on essaie de ne jamais montrer de soi ! Parce que c'est plein de fantaisie... et puis c'est un peu expiatoire.

Mercredi 8 : Jean Nouvel

On lui doit le musée du Quai Branly, la Philharmonie de Paris, la Fondation Cartier... L'architecte vient d'achever la construction du Louvre Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis.

Quand on dit "Jean Nouvel n'a pas de style", moi je dis que le style ce n'est pas répéter la même forme. [...] C'est avoir une permanence d'idées, des convictions qui traversent les choses que l'on fait. Moi je suis un contextuel, donc je ne vois pas pourquoi je répéterais deux fois la même chose…

Jeudi 9 : Katherine Pancol

Katherine Pancol est l’une des romancières les plus lues en France. Elle fait paraître un nouveau roman, Trois baisers, dans laquelle elle nous invite à retrouver certains personnages qui ont fait le succès de ses précédents romans et nous fait voyager entre Saint Chaland et Paris, le monde de la mode et celui des ferrailleurs, le comique et le tragique.

L'écrivain est un passeur de vie, un passeur d'envie

Vendredi 10 : Damso

Vous le connaissez sûrement, c'est l'une des révélations musicale de 2017 et son deuxième album, Ipséité est déjà triple disque de platine en France. Il y parle de lui, de ses problèmes, sa peur d'être père, sa difficulté à trouver sa place dans la société, de son pays d'origine la république démocratique du Congo.

Je ne suis que le messager de mes émotions

