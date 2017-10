Omar Sy, Charles Dantzig, Alain Ducasse, Michel Fugain, Marina Abramovic : retrouvez les meilleurs moments de la semaine de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine…

Omar Sy : "Il faut avoir un peu moins peur ; aller à la rencontre de l'Autre" © Getty / Tetra Images

Chaque matin de la semaine à 9h10, rendez-vous avec Augustin Trapenard dans Boomerang... Où l'on entend Omar Sy déclamer un poème de 2Pac, ou encore Michel Fugain chanter a cappella Lola. Où l'on apprend qu'être comédien, c'est un peu être magicien. Qu'est-ce qui fait un acteur, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui différencie l'artisan de l'artiste ? L'art se vit-il avec la tête ou avec le ventre ? Qu'est-ce que la beauté ? Qu'est-ce que la France ? Existe-t-il un remède contre le racisme ?

De jolis moments de radio, rassemblés dans un montage de Margaux Criou, à (ré)écouter ici :

Écouter

Omar Sy

Après quelques détours par le cinéma américain, Omar Sy interprète le docteur Knock (celui pour qui "toute personne bien portante est un malade qui s’ignore") dans un film de Lorraine Lévy qui sera en salle mi octobre (d'après le livre de Jules Renard)

Il faut avoir un peu moins peur ; aller à la rencontre de l'Autre.

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Omar Sy

Charles Dantzig

Son "Dictionnaire égoïste de la littérature française" l'avait fait connaître... Charles Dantzig revient aujourd'hui avec un nouveau livre : son "Traité des gestes", un inventaire plutôt exhaustif de ces gestes qui nous échappent, nous trahissent et nous disent parfois mieux que les mots.

Ce qui m'amuse le plus, c'est les clés de voitures et la différence entre les hommes et les femmes.

Il explique : "Un homme qui ferme sa voiture prend sa télécommande et se plante devant la voiture. Il tend le bras, appuie sur sa télécommande et ferme sa voiture… et ça veut dire : "Objet, tu es sous ma soumission, obéis-moi" - c'est exactement comme un chasseur dans la savane qui tuerait un tigre. Les femmes, quand elles quittent leur voiture, claquent la porte, s'en vont, et après quelques pas font un geste en pliant le bras en arrière pour fermer leur portière. Ça prouve une désinvolture vis-à-vis de l'objet et un rapport beaucoup plus léger à l'objet et au pouvoir qui est là une différence qu'on peut remarquer entre les hommes et les femmes."

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Charles Dantzig

Alain Ducasse

Chef cuisinier multi étoilé, son esprit et son exigence chatouille les terroirs, tables et papilles du monde entier.

Le cuisinier est un artisan. Si la nature n'est pas généreuse, le cuisinier n'existe pas.

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Alain Ducasse

Michel Fugain

Michel Fugain est compositeur et interprète, mais aussi "causeur", puisqu’il sera à partir du 27 novembre, au théâtre de l'Atelier.

Je suis un professionnel. C'est un métier, ça s'apprend. On est des artisanats, on a notre tour de main, notre couleur générale. Comme un ébéniste qui fait des meubles.

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Michel Fugain

Marina Abramovic

Marina Abramovic est la reine de l'art corporel et une figure majeure de l'art contemporain. Son autobiographie, Traverser les murs, vient de paraître... Elle y raconte une vie sans limite et nous promène d’ex-Yougoslavie aux Etats Unis, en passant par l’arrière pays australien et la muraille de Chine.

La beauté n'est pas extérieure mais elle vient de l'intérieur, chez les humains en tous cas.

► (re)écoutez l’intégralité de « Boomerang » avec Marina Abramovic