On ne se construit pas sans rêve...

Noémie Lvovsky, Kaouther Adimi, Bernard Lavilliers, Orhan Pamuk, Michel Boujenah

Un best-of de Margaux Criou, qui commence en beauté avec quelques notes de musique : Bernard Lavilliers qui reprend Une chanson douce de Sinatra… où on l'entend aussi déclamer quelques vers de Baudelaire, Noémy Llovsky citer Marguerite Duras, et Michel Boujenah jouer une partie de son spectacle... de très beaux moments, assurément, à (ré)écouter ici :

Bernard Lavilliers

Son nouvel album, 5 minutes au paradis, sort aujourd'hui ! Il y chante les fracas du monde contemporain tout en s’autorisant quelques pas de côté vers l’espoir et la beauté.

Être de gauche, c'est être du côté du peuple, du côté de la lutte. On peut pas changer le monde avec une chanson, mais on peut y contribuer en attirant l'attention

Noémie Lvovsky

Dans "Demain et tous les autres jours" elle nous livre un récit plein de fantaisie sur un amour unique entre une mère et sa fille.

Une librairie, c'est là où tout commence...

Kaouther Adimi

Jeune romancière, son troisième roman Nos richesses est en lice pour les Prix Goncourt, Renaudot et Médicis.Un livre comme hommage à un lieu, la librairie des Vraies Richesses à Alger et à Edmond Charlot, l’homme qui l’a fondée il y a plus de 80 ans ; comme déclaration d'amour aux livres et à ceux qui les font ; comme un doux cri d'alerte et un appel à la jeunesse.

La littérature, c'est un contre-pouvoir qui fonctionne ! Puisqu'on ne cesse d'enfermer des écrivains partout dans le monde, qu'on ne cesse de s'attaquer à ceux qui écrivent, ceux qui filment, ceux qui chantent…

Orhan Pamuk

Dans son nouveau livre somme, Cette chose étrange en moi, il explore les bouleversements urbains, politiques et sociaux de sa ville natale, Istanbul, à travers le destin d’un vendeur ambulant et donne vie à une formidable galerie de personnages, spectateurs du mouvement de l’histoire.

Les meilleurs romanciers, en douce, nous enseignent ce qu'il y a de plus important dans la vie : être heureux, la famille, l'amitié, la trahison, faire de l'argent, voyager, la jalousie, d'autres sentiments: la haine, la politique, et ça continue sans fin !

Michel Boujenah

Il est comédien et humoriste et promène depuis près de 40 ans sa frimousse sur les écrans et sa vie rêvée sur les planches.

On ne change pas le monde si on n'invente pas ; on ne change pas le monde si on ne rêve pas.

