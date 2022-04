Le biais tribal : ce mécanisme cognitif à l'origine des stéréotypes et du racisme

D'après des recherches récentes, le besoin d’appartenir à un groupe, de se différencier, serait ancré dans notre psychisme depuis des millénaires. Sauf que les effets pervers de ce mécanisme cognitif de survie, appelé "biais tribal", accentuerait les stéréotypes d'appartenance actuels et le racisme…

Notre cerveau présente un effet cognitif pervers qui pourrait expliquer les germes des discriminations entre humains, la formation des stéréotypes et préjugés, les sentiments d'appartenance et besoins de différenciation. Si ces préjugés ont constitué, pendant des millénaires, un gage de survie sécrété par notre cerveau pour sécuriser nos instincts primaires d'humains chasseurs-cueilleurs, ceux-ci continuent aujourd'hui d'alimenter les sentiments de sectarismes, de racismes, d'identité. Ces besoins d'appartenance primaires à un groupe sont profondément ancrés dans notre cerveau et suscités par un biais cognitif que la neuroscience et la psychologie sociale ont nommé depuis peu "Biais tribal".

Au micro de l'émission "Grand bien vous fasse", les deux spécialistes Sébastien Bohler et Sylvain Delouvée sont venus exposer les récentes recherches menées à ce sujet par le psychologue Laurent Bègue-Shankling qui a consacré un article sur le sujet dans la Revue Cerveau & Psycho.

Des stéréotypes de différenciation ancrés en nous depuis des millénaires…

Les stéréotypes seraient une conséquence naturelle du fonctionnement de notre système cognitif pour pallier à notre incapacité à traiter la quantité d'informations qui nous parviennent chaque jour. Si au départ, c'est un mécanisme biologique naturel censé nous rendre service, force est de constater que les stéréotypes déforment, simplifient à l'excès la réalité via des raccourcis cognitifs. Et c'est ainsi que notre cerveau suscite en chacun de nous des sentiments de différenciation, d'appartenance, de catégorisation pouvant aller jusqu'à fragiliser notre diversité, notre vivre-ensemble, l'altérité, nos rapports et échanges sociaux en créant de la discrimination sociale. Surtout lorsque ces stéréotypes se généralisent et conduisent au racisme.

Le neuroscientifique Sébastien Bohler évoque les travaux de recherche du psychologue Laurent Bègue-Shankling qui a montré que l'usage des stéréotypes de différenciation seraient une tendance enracinée dans la base de la cognition humaine, indépendante des cultures et des périodes de l'histoire, prête à se manifester en chacun de nous, et qui consiste à privilégier les membres du groupe auquel on appartient aux détriment des autres. Ces stéréotypes de simplification répondraient à un mécanisme neurologique ancré depuis les origines de l'humanité : "cette façon de différencier des individus a été sélectionnée par l'évolution, ce qui permettait autrefois aux groupes de chasseurs-cueilleurs de mieux survivre dans un monde paléolithique où les ressources étaient plus rares, tel un garant de survie dans un monde hostile, utile pour se protéger et se replier les uns les autres contre les prédateurs. Sauf que, heureusement, nous ne vivons plus au Paléolithique et on peut désormais s'affranchir de ces réflexes cognitifs grâce à l'évolution de la société, l'éducation et la culture".

Au départ, c'est un réflexe cognitif permettant au cerveau de raisonner plus simplement afin de traiter toutes les informations en continu. Le psychologue Sylvain Delouvée souligne que "le cerveau a tendance à utiliser des modes de pensée et de raisonnement simplistes peu coûteux cognitivement, mais qui ont comme gros inconvénient d'être souvent erronés puisque les stéréotypes deviennent très vite, en société, le ferment de comportements racistes, xénophobes, antisémites". Cet outil de simplification se transforme de nos jours insidieusement en une croyance à laquelle certains individus choisissent d'adhérer et qui vient altérer la réalité, notre vivre-ensemble. En effet, cette essentialisation des préjugés est beaucoup plus dangereuse aujourd'hui puisque le cerveau est alimenté par un terreau culturel, social et idéologique qui renforce ses propres stéréotypes par la distinction "Moi", "Eux" et "Nous".

Le racisme : conséquence des effets pervers de ce biais cognitif

Du point de vue de la psychologie sociale, le psychologue Sylvain Delouvée définit le racisme comme "une discrimination qui s'appuie sur les concepts de stéréotypes, l'application de traits de différenciation d'un individu à un autre du simple fait de son appartenance à un groupe". En effet, le racisme recourt lui aussi à des préjugés pour différencier sinon déprécier une personne ou un groupe de personnes. Autant de clichés et de stéréotypes qui induisent par la même le racisme qui résulte aussi de ce mécanisme cognitif ancré en nous depuis des millénaires".

C'est terrible de se dire qu'un mécanisme cognitif peut généraliser une empathie différentielle chez les humains…

- Sébastien Bohler

Heureusement, nous avons la capacité d'inverser et de faire évoluer ces automatismes cérébraux dont nous héritons. Les deux spécialistes en neuroscience rappellent que, aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, nous avons la chance nous autres humains d'avoir la connaissance de ce biais-là et la capacité culturelle et consciente de choisir notre destin, de nous affranchir de cet instinct cognitif primaire, d'apprendre à nous construire en opposition à ces stéréotypes et de faire du vivre-ensemble notre socle à toutes et tous.

