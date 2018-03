Le froid arrive ! Alors ... on se réchauffe avec ce délicieux plat mijoté à base de paleron irlandais et de la bière brune. Ce réconfortant plat de bœuf irlandais s’allie très bien avec des boulettes aux herbes ou une purée de pommes de terre.

Le bœuf irlandais braisé à la Guinness, boulettes aux herbes © Bernadette Byrne

Ingrédients (pour 6 personnes) :

800 g de paleron ou de macreuse à braiser coupé en morceaux de 6 à 7 cm d’épaisseur

Huile de tournesol

300 g d’échalotes

1 gros oignon émincé

225 g carottes coupées en tranches de 2 cm de largeur

2 c à soupe de purée de tomate délayée dans 4 c à soupe d’eau

1 cuillère à café de sucre

50 g de farine blanche

75 g de beurre

300 ml de Guinness

3 gros brins de thym

3 feuilles de laurier frais

250 g de champignons de Paris entiers brossés

du sel et du poivre fraîchement moulu

Boulettes aux herbes (pour 6 personnes) :

100 g de farine avec levure incorporée

Grosse pincée de levure

50 g de saindoux

2 brins de thym

100 ml d’eau froide environ

du sel et du poivre

Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une grande cocotte.

Ajouter les échalotes et les faire frire jusqu’à ce qu’ils brunissent. Réserver sur une assiette.

Ajouter les oignons, les carottes et le sucre et frire jusqu’à ce qu’ils brunissent. Réserver les légumes.

Mettre la farine dans un grand saladier et bien assaisonner avec du sel et du poivre. Ajouter la viande et bien mélanger.

Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans la cocotte et faire frire la viande de bœuf en plusieurs lots jusqu’à l’obtention d’une couleur caramel de tous les côtés. Réserver chaque lot avec les légumes.

Ajouter 25 g de beurre dans la cocotte et incorporer le reste de la farine assaisonnée du saladier. Incorporer au fur et à mesure la bière brune forte et déglacer. Ajouter la purée de tomate, la viande et des légumes, le thym, laurier, le poivre et sel. Porter à ébullition, le couvercle à moitié posé et laisser mijoter tout doucement pendant une heure et demie.

Faire fondre le reste de beurre dans une grande poêle, ajouter les champignons et frire à feux vif pendant 2 minutes. Les incorporer à la cocotte, le couvercle à moitié posé, et laisser mijoter pendant encore une heure jusqu’à ce que la viande soit tendre.

Pour les boulettes, tamiser la farine, la levure chimique, le sel et un peu de poivre dans le saladier et ajouter la graisse et les feuilles de thym. Ajouter suffisamment d’eau froide pour former une boule légèrement collante. Avec une cuillère, diviser la pâte en 6 morceaux et les déposer dans le ragoût 25 minutes avant la fin de la cuisson.

Remettre le couvercle et laisser cuire jusqu’à ce que les boulettes aient gonflé et soient entièrement cuites. Tester la cuisson en perçant la boulette avec une brochette fine qui devrait ressortir propre.

