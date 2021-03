Le réalisateur de "Coup de Torchon" et de "Que la fête commence" s'est éteint ce jeudi à 79 ans.

Bertrand Tavernier avait 79 ans © AFP / Le cinéaste Bertrand Tavernier est mort

Il était un pilier du septième art français, à la fois cinéaste et cinéphile : Bertrand Tavernier est mort ce jeudi, à 79 ans, a annoncé son entourage sur les réseaux sociaux, via l'Institut Lumière dont il était président. Il laisse derrière lui une œuvre éclectique, composée d'une trentaine de films parmi lesquels "Coup de Torchon", "Un Dimanche à la campagne" ou encore "La Vie et rien d'autre".

Une carrière éclectique

Bertrand Tavernier naît à Lyon en 1941. Sa carrière dans le cinéma, il la débute comme assistant-réalisateur et comme attaché de presse, avant de passer à la réalisation. Il signe un premier en film en 1974 : "L'Horloger de Saint-Paul", avec Philippe Noiret. Entre les deux hommes, c'est la première collaboration d'une longue série.

L'œuvre de Tavernier est variée. Il y a les films dits historiques : "La Princesse de Montpensier" (2012), qui se passe au 16e siècle, ou encore "Capitaine Conan" (1996), qui revient sur la Première Guerre mondiale. "La Guerre sans nom" (1992) est par ailleurs l'un des rares films français sur la guerre d'Algérie. Mais le cinéaste prend aussi acte de l'époque actuelle avec "L'Appât" (1995) par exemple, film inspiré d'un fait-divers des années 1980, ou encore "L.627", sur le quotidien de la brigade des stup'.

Bertrand Tavernier a reçu 5 César au cours de sa carrière dont deux en 1976 pour "Que la fête commence". Il a aussi été un grand cinéphile, investi dans la préservation et la transmission des films, mû à la fois par le souci de défendre un cinéma français indépendant et la passion pour le cinéma américain du 20e siècle.

"Tourner avec lui, c'était rentrer dans le grand livre du cinéma mondial", a réagi, très ému, l'acteur Philippe Torreton, qui interprète le rôle titre de "Capitaine Conan". "Bertrand Tavernier, c'était une curiosité tous azimuts, un cinéphile ouvert à plein de choses. Sa curiosité l'amenait même à voir des nanars… Mais voilà, il voulait voir. Il ne se cantonnait pas à un seul sillon."

À revoir - Bertrand Tavernier interprète Jean-Luc Mélenchon dans l'émission Par Jupiter ! :