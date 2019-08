Le comédien Michel Aumont est mort la nuit dernière à l'âge de 82 ans. C'est sa costumière et amie Pascale Bordet qui l'a annoncé au Figaro ce jeudi. L'information a été confirmée par son agent.

Le comédien Michel Aumont est mort dans la nuit du 28 au 29 août à l'age de 82 ans © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Michel Aumont, 82 ans, a exercé la majorité de sa carrière artistique au théâtre. Il a par exemple incarné à merveille pendant 20 ans le rôle d'Harpagon, "l'Avare" de Molière, à la Comédie Française. Il a également incarné de nombreux seconds rôles au cinéma. Il est décédé mercredi à l'age de 82 ans.

Quatre Molière à son palmarès

Sociétaire honoraire de la Comédie Française, il reçoit en 1993 le Molière du meilleur comédien pour "Macbett" d'Eugène Ionesco. Puis le Molière du meilleur second rôle dans "Rêver peut-être" en 1999.

De nouveau, il est couronné en 2000 pour son second rôle dans "Un sujet de roman" de Sacha Guitry.

En 2007 enfin, il est distingué du Molière du meilleur spectacle seul en scène pour "À la porte". Il a également réalisé une performance d'acteur très remarquée puisque qu'il a incarné pendant 20 ans le rôle d'Harpagon dans "l'Avare" de Molière à la Comédie française.

Sa dernière apparition sur scène date de 2015 avec sa prestation dans "Le roi Lear" de Shakespeare.

En août 2015, il était l'invité sur France Inter de la Bande originale et de l'Amuse-bouche à cette occasion.

Nommé trois fois aux Cesar pour le meilleur second rôle masculin, il n'a jamais obtenu la statuette.

Au cinéma, il est apparu dans des films de Bertrand Tavernier ("Des enfants gâtés", 1977) et de Claude Lelouch ("Edith et Marcel", 1983) ou plus récemment dans "Palais Royal" (2005) de Valérie Lemercier.

Son dernier film date de 2018 avec "Moi et le Che" de Patrice Gautier.