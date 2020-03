Il y a encore beaucoup de Parisiens qui tentent de fuir Paris, on peut faire du vélo sur un balcon et il ne faut jamais faire de repassage près de son chat. Voici les leçons de ce cinquième épisode.

Un chat propulsé par un fer à repasser, un cycliste d'appartement, des contrôles massifs gare Montparnasse, c'est ça le confinement vu du web #5. © Radio France

Le hashtag du jour : #IlsSavaient

Pendant plusieurs heures, samedi, le hashtag #IlsSavaient a fait partie des sujets les plus discutés sur Twitter en France. Souvent associé à un autre mot-clé: #OnOublieraPas. Les internautes qui les utilisent accusent les autorités d'avoir tarder à réagir et de ne pas être suffisamment transparentes dans la gestion de la crise. Beaucoup visent notamment l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn qui a abandonné son poste au gouvernement à la mi-février pour se présenter à la mairie de Paris.

Peu avant 19H00, quelque 24.000 tweets avaient été publiés avec ce hashtag, selon l'outil de veille Visibrain. À titre de comparaison, le hashtag #ConfinementJour5 avait engendré à la même heure 70.000 tweets.

L'histoire du jour : Agnès Cerighelli bannie de Twitter

Nombre d'internautes ont salué la nouvelle. Le compte Twitter d'Agnès Cerighelli, ex-élue municipale de Saint-Germain-en-Laye, tristement célèbre sur le réseau social pour ses très nombreux messages racistes et homophobes, a été suspendu. Le message "Twitter suspend les comptes qui enfreignent ses règles" s'affiche sur la page de son compte. C'est ce que réclamaient beaucoup d'utilisateurs, notamment des militants de la cause LGBT .

La vidéo du jour : contrôles massifs à la gare de Paris-Montparnasse

Le ministre de l'Intérieur avait annoncé un durcissement des contrôles dans les gares, c'était le cas samedi matin à la gare parisienne de Montparnasse, d'où partent les trains qui vont en direction de l'ouest (Bretagne, côte atlantique). Ces contrôles ont généré d'importantes files d'attentes, qui ne respectaient pas forcément les gestes barrière. "Les images de la gare Montparnasse sont désastreuses. L'égoïsme de certains est absolument sans bornes" pointe du doigt un utilisateur.

Le génie du jour : salon, balcon, salon, balcon

Les #velotaf ont une nouvelle recrue. Mieux que de rouler sur un triste vélo d'appartement sans âme, cycliste a trouvé "sa" solution, en faisant un tour à vélo en plein air sans enfreindre le confinement. Plusieurs étapes : le salon, le balcon, le salon, le balcon. À voir s'il a laissé sa trace sur Strava...

Le sourire du jour : ne faites pas ça aux chats

On le sait, une des tendances de ce confinement est le kitchen-DJing. Une sorte de air-djing (vous nous suivez toujours ?) qu'on a vu au sommet de son art en Italie, il y a quelques jours et en tenue anti-coronavirus aux États-Unis plus récemment. Ca a donné des idées à @chaxou11 et son chat n'est pas près d'oublier cette cinquième journée de confinement...

Le pétage de plomb du jour

"Nos confinés ont du talent", définitivement. Mais comment se retrouve-t-on avec autant de boites de céréales chez soi ?