Quatrième semaine de confinement, et toujours pas d'éclaircie en vue pour la fin de cette étrange période. Alors, sur les réseaux sociaux, les internautes continuent à imaginer des solutions pour bannir l'ennui.

Le confinement vu du web, jour 21 © Radio France / Illustration JB

La tendance du jour : TAG YOURSELF

C'est un concept à peu près aussi vieux que les réseaux sociaux – ou au moins, que l'identification d'une photo sur Facebook. Une image regroupant plusieurs objets, plusieurs personnages, plusieurs icônes, et une indication : "identifiez-vous sur celui/celle qui vous ressemble le plus".

Étonnamment, ce lundi, ces publications ont refait surface en masse… mais sur Twitter. Pourquoi aujourd'hui ? Comment ? Par où cela a commencé ? On n'a pas vraiment de réponse à apporter à ces questions sinon que l'oisiveté et la créativité des utilisateurs ont sûrement contribué au mouvement. Le plus inventif vu aujourd'hui est assurément celui dédié à la littérature française – mais on en a aussi vu sur la pâtisserie, les fromages ou… les canards.

La séance de ciné du jour : le cinéma vu sous l'angle du confinement

Depuis le début du confinement, on a vu beaucoup de parodies de films re-doublés par des utilisateurs de YouTube ou d'Instagram, et souvent réussies. Là, le pastiche va bien plus loin. Dans leur appartement de 28 mètres carrés, Briac Durand et Joséphine Onteniente ont imaginé ce que serait le confinement vu par plusieurs réalisateurs et réalisatrices. Et le sens du détail est poussé à l'extrême : la prouesse est épatante !

La chanson du jour : "La Tendresse" de Bourvil, chantée à distance

C'est un des motifs récurrents depuis le début du confinement : les vidéos chorales, chansons enregistrées par des internautes chacun chez soi, sont régulièrement mises en avant. Celle-ci, initiée par le chanteur Valentin Vander, est particulièrement émouvante, puisqu'il s'agit d'une reprise de la très belle chanson "La Tendresse" de Bourvil. Un moment de poésie, un instant suspendu.

Le fond vert du jour : Queen Elisabeth II

L'intervention de la Reine Elisabeth, dimanche soir à la télévision, a été suivie par des millions de téléspectateurs dans le monde. La Reine y apparaît très sobrement vêtue d'une tenue verte… qui a inspiré un internaute, car ce vert ressemble fort à celui des fonds verts utilisés au cinéma. Il n'en fallait pas moins pour donner lieu à un torrent de détournements – on aime beaucoup la version Iron Maiden.

Le clivage du jour : Parents vs solitaires

Qui en pâtit le plus, pendant le confinement ? Les personnes confinées seules dans leur appartement ou leur maison, qui doivent s'occuper seuls mais bénéficient d'une certaine tranquillité, ou celles et ceux qui sont en famille mais doivent occuper les enfants ? Le débat fait rage et risque de se poursuivre même après le confinement – et ce tweet, forcément rédigé par un parent, est un bon résumé de la situation.

L'image du jour : Au crépuscule

C'est l'une des plus belles images vues ce lundi – et peut-être l'une des plus belles depuis le début de la crise du coronavirus. Elle a ressurgit aujourd'hui mais elle a été prise il y a près d'un mois à Shanghai. Elle montre un soignant accompagnant un malade du Covid-19 vers des soins, et faisant une pause pour observer, avec lui, le coucher de soleil.

La chorégraphie du jour… avec les doigts

Vous avez vu des danses, vous avez vu des chansons, du théâtre, mais avez-vous vu… des chorégraphies de mains ? Celle-ci est particulièrement bien réussie, sur l'air de la musique du film "Amélie Poulain", et joue sur la séparation des différents écrans, le mouvement passant d'une case à l'autre sans cesse. Créatif et inventif !

La mignonnerie du jour : la nature reprend ses droits

Cette vidéo, tournée par la BBC et diffusée par l'association PETA en France, montre des agneaux profitant du confinement et de la désertion des jardins d'enfant, pour s'amuser un petit peu aussi. Après les chants d'oiseaux dans les rues de Paris et les canards sur le bord du périphérique, voici les agneaux qui s'amusent sur le tourniquet !

Le compte à suivre du jour : Agathe Sorlet et l'amour au temps du confinement

Les dessins de l'illustratrice Agathe Sorlet ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, parce qu'ils mettent du baume au cœur. En ces temps de séparation, où les proches sont loin les uns des autres, les publications de cette illustratrice transcrivent bien, sous les traits de personnages et de cœurs – et non sans un certain érotisme – la question de l'amour tel qu'il est vécu par beaucoup ces jours-ci

L'attente du jour : Disney arrive en France

Elle a été reportée de deux semaines à quelques heures de son lancement, mais cette fois-ci, c'est pour de bon : le très attendu service Disney , qui mettra à disposition de ses abonnés la quasi-totalité du catalogue de la firme américaine, débarque ce mardi. Et ce qu'on peut dire, c'est que les internautes l'attendent de pied ferme.

Lisez aussi notre sélection de programmes à découvrir sur cette nouvelle plateforme.

Le confinement vu du web, c'est tous les soirs sur Franceinter.fr